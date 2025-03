Brooklyn Beckham fiel sieben Mal durch Fahr-Theorieprüfung

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat eingeräumt, dass er sieben Anläufe gebraucht hat, um die theoretische Fahrprüfung zu bestehen. Obwohl er die praktische Prüfung bereits beim ersten Versuch erfolgreich gemeistert habe, sei es ihm sichtlich schwergefallen, die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu lernen. "Es war die Theorie, die mich sieben Versuche gekostet hat", verriet der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) schmunzelnd im Interview mit The Sun. Trotzdem wagt sich der angehende Rennfahrer an ein neues Abenteuer: Brooklyn startet seine Formel-E-Karriere und wird bald bei einem prominenten Rennen in Miami antreten, bei dem er sich mit zehn anderen Teilnehmern messen wird.

Seine Eltern, beide passionierte Autofans, hätten ihm dabei jedoch einige mahnende Worte mit auf den Weg gegeben. "Mein Vater sagte mir, ich soll vorsichtig sein und auch meine Mutter sagte: 'Brooklyn, sei vorsichtig, aber hab Spaß'", erzählte er. Selbst seine Frau, Nicola Peltz-Beckham (30), sei zunächst skeptisch gewesen, als sie von seinem neuen Hobby gehört habe. Doch als sie ihn in seiner Rennkleidung sah, habe sie schnell ihre Meinung geändert. "Sie sagte, ich sehe sexy aus und sollte das vielleicht beruflich machen", berichtete der frischgebackene Rennfahrer augenzwinkernd. Trotz anfänglicher Angst, das Auto auf der Strecke zu beschädigen, habe er bei seinen Trainingseinheiten Fortschritte gemacht und sei bereit, alles zu geben.

Abseits der Rennstrecke führt Brooklyn ein eher ruhiges Leben. Der Hundeliebhaber beginnt seinen Tag frühmorgens, da ihn seine vier Hunde wecken. Nach einem Besuch im Fitnessstudio und einer Runde Eisbaden verbringt er die Wochenenden am liebsten mit seiner Frau und seinen Hunden. Neben seiner Leidenschaft fürs Kochen widmet er sich auch weiterhin seiner eigenen Hot-Sauce-Marke "Cloud23", an der er seit Jahren arbeitet. Sein Ziel für 2025: so viele Flaschen wie möglich zu verkaufen und die Produktlinie um weitere Gewürze zu erweitern. Die Liebe zum Motorsport und kreative Projekte scheinen ihm gleichermaßen Freude zu bereiten.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im September 2024

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham, 2024

