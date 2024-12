Brooklyn Beckham und Nicola genießen romantischen Wüstentrip

Brooklyn Beckham (25) und Nicola Peltz (29) setzen neue Maßstäbe in Sachen Romantik – diesmal mitten in der Wüste! Vor dem Großen Preis von Abu Dhabi gönnten sich der Beckham-Spross und die Schauspielerin ein Abenteuer der besonderen Art: eine Wüstensafari. Nicola zeigte auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, wie man Glamour und Abenteuer perfekt kombiniert, indem sie ihren Jeans-Look mit klobigen schwarzen Absatzstiefeln und einer eleganten Sonnenbrille aufwertete. Brooklyn hingegen hielt es in einem schwarzen Langarmshirt und einer beigefarbenen Shorts gewohnt lässig.

Doch auch abseits der Dünen zeigen die beiden, wie sehr sie aneinander hängen. Vor wenigen Tagen überraschte das Paar auf Instagram mit einem Screenshot einer beeindruckenden Videocall-Sitzung: Neuneinhalb Stunden telefonierten die zwei, während Brooklyn beruflich in Mexiko unterwegs war. Dort promotete er seine neue Cloud23-Sauce. Nicola erklärte, dass sie die langen Anrufe nutzen, um die Distanz während der Arbeit zu überbrücken. Dazu schrieb die US-Amerikanerin: "Wer schläft noch auf FaceTime, wenn der beste Freund verreist?"

Brooklyn und Nicola scheinen nicht nur in der Wüste, sondern auch in der Heimat ihrer Familie voll auf Genuss eingestellt zu sein. Das Ehepaar verbrachte Thanksgiving in Los Angeles, wo sie sich im luxuriösen Anwesen von Nicolas Eltern eine prächtige Feier gönnten. Besonders beeindruckend war dabei die reich gedeckte Tafel, die alles bot, was das Herz begehrt – vom goldbraunen Truthahn über köstliche Salate bis hin zu einer vielfältigen Auswahl an Kuchen. Ein herzerwärmendes Foto zeigte die Brünette mit ihrem Vater Nelson, der ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange gab.

