Ekaterinas Tanztraining mit Diego Pooth läuft nicht rund

Ekaterina Leonova (37) und Diego Pooth sorgen aktuell bei Let's Dance für Gesprächsstoff. Am vergangenen Freitag präsentierten die Profitänzerin und ihr Tanzpartner einen Wiener Walzer auf dem Parkett. Die Jury war jedoch nicht vollends begeistert und vergab nur 18 Punkte. Zwei Tage später meldeten sich die beiden, die sich selbst "Team Smarties" nennen, in Ekaterinas Instagram-Story zu Wort. Dabei gab die Tänzerin offen zu: "Hat alles nicht sooo gut geklappt."

In einem weiteren Trainings-Update am Montag zeigte sich Ekaterina ehrlich. Sie beschrieb den Auftakt der Woche mit den Worten: "Trainingstag Nummer eins war schon wie immer eine kleine Katastrophe." Dennoch ließ sie keinen Zweifel daran, dass das Team nicht aufgibt und weiter hart arbeitet. Sie hofft darauf, dass die Fortschritte in den nächsten Tagen den entscheidenden Unterschied machen werden. "Mit jedem Tag wird es besser. Wir geben nicht auf, wir geben Vollgas", so die Tänzerin kämpferisch. Bereits jetzt sei die Woche besonders anstrengend, und die Nerven beim Training werden auf eine harte Probe gestellt.

Für Diego ist "Let's Dance" ein aufregender Schritt ins Rampenlicht, nachdem er bisher vor allem als Sohn der Entertainerin Verona Pooth (56) bekannt war. Seine Tanzpartnerin Ekaterina hingegen kennt das Show-Format aus dem Effeff: Sie gehört zu den erfolgreichsten Profis der Sendung und hat in der Vergangenheit bereits mehrere Male den Titel geholt. Gemeinsam müssen sie nun nicht nur tänzerisch überzeugen, sondern auch als Team zusammenwachsen. Das Duo gibt sich optimistisch und setzt alles daran, die Unterstützung der Zuschauer zu sichern – vor allem, da Ekaterina immer wieder betont, wie wichtig Disziplin und Ausdauer in diesem Format seien.

Getty Images Verona Pooth, Diego Pooth und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2025

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

