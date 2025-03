Vor Aufregung: Verona Pooth küsst Daniel bei "Let's Dance"

Überraschung bei der aktuellen Folge von "Let's Dance"! Während Diego Pooth gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) seinen Wiener Walzer vorbereitete, sorgte seine Mutter Verona Pooth (56) im Publikum für einen Moment der besonderen Art. Inmitten eines Plausches mit Moderator Daniel Hartwich (46) verpasste die TV-Bekanntheit ihm zunächst einen Kuss auf die Wange – kurz darauf folgte ein Schmatzer auf die Lippen. Das Publikum tobte, während Daniel lächelnd rief: "Endlich, Verona! Was wird wohl unser gemeinsames Kind hier mal tanzen?"

Doch wie kam es überhaupt zu dem skurrilen Moment? Im Gespräch mit dem ehemaligen Dschungelcamp-Moderator erklärte Verona plötzlich ganz aufgeregt: "Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich so aufgeregt bin. Ich muss dich jetzt küssen!" Nachdem sie ihm einen Schmatzer auf die Wange gegeben hatte, erwiderte Daniel kokett: "Früher bin ich noch auf den Mund geküsst worden." Das ließ sich die Beauty nicht zweimal sagen und kam der Aufforderung umgehend nach. Auch Sohn Diego, der nach der Aktion die Bühne betrat, konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Wenn meine Mama da ist, weiß man nie, was einen erwartet."

Dass seine Mutter dieses Mal im Publikum anwesend war, dürfte Diego besonders gefreut haben: Bei seinem letzten Auftritt war Verona noch in Thailand, um ihre beruflichen Verpflichtungen zu erfüllen. Dort verfolgte sie Diegos Debüt bei "Let's Dance" nur über den Bildschirm. In einem emotionalen Instagram-Video kurz vor der Show hatte die Moderatorin ihre Aufregung geteilt und betont, wie stolz sie auf Diego sei. Ihn nun live in der Show zu sehen und ihn vor Ort anzufeuern, war für Verona sicherlich ein ganz besonderer Moment.

Getty Images Verona Pooth und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2025

Getty Images Verona Pooth, Diego Pooth und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2025

