Prinz William und Kate turteln verliebt bei Gottesdienst

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) haben am Montag, dem 10. März, zusammen mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie an der Commonwealth-Day-Zeremonie in der Westminster Abbey in London teilgenommen. Alle Augen waren auf die beiden gerichtet, als sie in modischer Eleganz und in bester Stimmung eintrafen, wie unter anderem People berichtet. Kate, die nach ihrer überstandenen Krebserkrankung erstmals wieder bei der Veranstaltung dabei war, glänzte in einem roten Catherine-Walker-Mantelkleid, das sie mit einer Perlenkette der verstorbenen Königin Elizabeth kombinierte. Während des Gottesdienstes wurden die beiden dabei beobachtet, wie sie sich gegenseitig zulächelten, miteinander flüsterten und sichtlich verliebt wirkten.

Die diesjährige Veranstaltung markierte für das Paar eine Rückkehr zur Normalität. Im Vorjahr hatte Kate die Feier aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme verpasst, dieses Jahr strahlte sie förmlich vor Gesundheit und Optimismus. Als William und Kate die Kirche betraten, scherzten sie miteinander und warfen sich im Verlauf des Gottesdienstes immer wieder liebevolle Blicke zu. Laut Beobachtern und Experten ist dies ein Zeichen dafür, dass die gemeinsame Bewältigung von Kates Diagnose ihre Beziehung vertieft hat. Außerdem wurde betont, dass William sich weniger beschützend, dafür aber umso stolzer an der Seite seiner Frau zeigte.

Westminster Abbey hat für William und Kate eine besondere Bedeutung, da sie dort vor knapp 14 Jahren, im April 2011, heirateten. Am kommenden 29. April feiern sie ihren Hochzeitstag, der in diesem Jahr sicherlich mit besonderer Dankbarkeit begangen wird. In einer privaten Nachricht würdigte William kürzlich die Stärke seiner Frau, die er als "bemerkenswert" bezeichnete. Ihre Verbundenheit zeigte sich auch an kleinen, alltäglichen Gesten, die immer wieder verdeutlichen, wie vertraut und verliebt die beiden auch nach all den Jahren geblieben sind.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, März 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William von Wales

