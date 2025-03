Gigi Hadid spricht offen über ihre Beziehung zu Bradley

Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (50) sorgen seit über einem Jahr für Schlagzeilen mit ihrer Beziehung, doch bisher hielten sie ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun hat das Model im Interview mit Vogue erstmals ausführlich über ihre Partnerschaft gesprochen. Gigi verriet, dass sie Bradley auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes kennengelernt habe. Was sie besonders an ihrem Partner schätzt? "Ich respektiere ihn sehr als kreativen Menschen", schwärmte sie. Sein Zuspruch gebe ihr viel Selbstvertrauen und Motivation, um neue Dinge auszuprobieren.

Gigi erklärte zudem, wie wichtig es sei, zu wissen, was man sich selbst und seinem Partner in einer Beziehung wünscht – und dies auch zu kommunizieren. Zudem hat Bradley ihr eine Leidenschaft wieder nähergebracht: "Bradley hat mich dazu gebracht, mehr ins Theater zu gehen, und das ist etwas, was ich gerne wieder in mein Leben bringe", erzählte sie. Gleichzeitig betonte sie, wie schwierig es für zwei bekannte Persönlichkeiten sei, eine Beziehung unter Wahrung von Privatsphäre zu führen.

Nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Zayn Malik (32), mit dem sie die gemeinsame Tochter Khai (4) hat, scheint Gigi nun in Bradley einen verlässlichen Partner gefunden zu haben. Auch der Schauspieler hat eine kleine Tochter namens Lea de Seine (7) aus seiner früheren Beziehung mit Irina Shayk (39), was die beiden vermutlich noch mehr verbindet. Erst kürzlich wurde bekannt, dass ihre Kinder regelmäßig miteinander spielen. Gigi resümierte zu ihrer Beziehung mit Bradley: "Ich fühle mich wirklich glücklich."

Anzeige Anzeige

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Anzeige Anzeige

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Anzeige Anzeige