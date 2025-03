Lachgas-Sucht: OnlyFans-Model Juli Luxie (21) ist gestorben

Das OnlyFans-Model Juli Luxie, mit bürgerlichem Namen Julie Diablotine, wurde am vergangenen Donnerstag von der Polizei tot in ihrer Wohnung in Essonne aufgefunden, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet. Ihr Vater hatte die Beamten alarmiert, nachdem er sie seit zwei Wochen nicht erreicht hatte. Julie, die gerade einmal 21 Jahre alt war, wurde unweit der abgeschlossenen Wohnungstür entdeckt. Neben ihrem leblosen Körper stießen die Ermittler auf Blutspuren und Behälter mit Distickstoffmonoxid, bekannt als Lachgas. Die Ermittler vermuten, dass der Konsum der Trenddroge zum Tod der jungen Frau geführt haben könnte, da Fremdeinwirkung vorerst ausgeschlossen werden konnte. Offizielle Aussagen zur Todesursache stehen jedoch noch aus.

Wie das Magazin weiter berichtet, habe Juli geplant, sich in eine Entzugsklinik begeben und ihren Lachgas-Konsum zu beenden. Der gefährliche Trend ist vor allem unter jungen Menschen verbreitet, da das kurzzeitige High als vermeintlich harmlos gilt. Experten warnen jedoch vor erheblichen gesundheitlichen Risiken wie Bewusstlosigkeit oder langfristigen Nervenschäden. Darüber soll der Vater der Social-Media-Bekanntheit gegenüber den Behörden angemerkt haben, dass die junge Frau stark depressiv gewesen sei. Eine Autopsie soll nun abschließend klären, was zum Ableben der 21-Jährigen geführt hat.

Nach ihrem Tod zeigen sich Freunde und Fans des OnlyFans-Models erschüttert. Julis Ex-Partner, Jaouad Daouki, nahm in einem emotionalen Instagram-Post Abschied: "Du bist gegangen, ohne mir Lebwohl zu sagen. Ich habe dich immer geliebt und du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben." Unter ihren letzten Posts auf der Social-Media-Plattform sammeln sich weitere schmerzliche Abschiedsgrüße an die junge Frau.

Instagram / lajuliepop Juli Luxie, OnlyFans-Model

Instagram / lajuliepop Juli Luxie, Mai 2024

