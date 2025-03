Lady Gagas freche Frage beim 1. Date mit Michael Polansky

Lady Gaga (38) hat in einem Interview mit Michael Strahan (53) in der Show "Good Morning America" eine überraschende Anekdote über ihr erstes Date mit ihrem Partner Michael Polansky enthüllt. Die Sängerin und der Unternehmer hatten sich drei Wochen lang täglich am Telefon ausgetauscht – dann flog er nach Las Vegas, um sie persönlich zu treffen. Noch bevor sie Platz genommen hatten, stellte die 38-Jährige ihm eine direkte Frage: "Willst du heiraten und Kinder?" Ihr Michael antwortete schlicht mit "Ja" – woraufhin Lady Gaga vorschlug, den Abend mit etwas Champagner zu starten. "Ich bin ein Familienmensch", erklärte die Sängerin laut Page Six und betonte, dass sie Ehe und Kinder über alles stelle.

Die beiden, die sich im Jahr 2019 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennengelernt hatten, sind seit 2024 verlobt. Im Gespräch verriet Lady Gaga außerdem, dass ihr Partner sie in vielerlei Hinsicht bereichere. "Er liebt einfach mein ganzes Ich und ich lerne viel von ihm. Er unterstützt mich so sehr", schwärmte sie. Die beiden arbeiteten auch kreativ zusammen: Als Produzent und Co-Autor wirkte Michael an ihrem neuen Album "Mayhem" mit, unter anderem bei den Liedern "Disease" und dem von seinem Heiratsantrag inspirierten "Blade of Grass". Zur Hochzeitsplanung befragt, gab sich Lady Gaga jedoch gelassen: "Es läuft", sagte sie lachend.

Auch wenn sich die "Bad Romance"-Interpretin bisher nicht vor den Traualtar gewagt hat, zählt sie ihre Beziehung zu Michael zu den größten Glücksfällen in ihrem Leben. Ihre enge Verbindung zeigt sich nicht nur in der Liebe, sondern auch in gemeinsamen Projekten und ihrem respektvollen Umgang miteinander. Lady Gaga bezeichnet Michael als ihren besten Freund: "Mit seinem besten Freund eine Partnerschaft einzugehen, ist meiner Meinung nach ein großer Segen. Und ich könnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mit jemand anderem als ihm durchs Leben zu gehen." Die Sängerin genießt es, sowohl in ihrem Privatleben als auch in ihrer Karriere Seite an Seite mit ihrem Verlobten zu stehen.

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky bei den Filmfestspielen von Venedig im September 2024

