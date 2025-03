So inspirierte Lady Gagas Verlobung ihr neues Album "Mayhem"

Lady Gaga (38) hat enthüllt, wie ihre Verlobung mit Michael Polansky sie zu einem besonderen Song inspiriert habe. In einem Interview mit Apple Music sprach die Sängerin über den Entstehungsprozess ihres neuen Albums "Mayhem", das diesen Freitag erscheint. Der Song "Blade of Grass", der auch auf dem Album zu hören sein wird, sei von einem intimen Moment zwischen den beiden inspiriert worden: "Michael fragte mich, wie ich mir seinen Antrag vorstellen würde, und ich sagte, 'Nimm einfach einen Grashalm und wickel ihn um meinen Finger'", erklärte die Musikerin. Der tatsächliche Antrag erfolgte schließlich mit einem funkelnden, ovalen Diamantring.

Die Beziehung der Sängerin und des Unternehmers begann 2020, die Verlobung hielten sie jedoch zunächst privat. "Sie wollten das erst einmal nur mit ihren Familien und engen Freunden teilen", verriet ein Insider gegenüber People. Michael sei ein Partner, der Lady Gaga sowohl in ihrer Karriere als auch bei ihren persönlichen Zielen unterstütze. "Er scheut das Rampenlicht, lässt sie aber strahlen", ergänzte die Quelle. Die zwei bilden ein eingespieltes Team, das sich gegenseitig den Rücken freihält – er für ihre Musik, sie für seine geschäftlichen Projekte. Ihren Fans erklärte Lady Gaga, dass sie Zeit fernab des Showbusiness gebraucht habe, um sich wieder dem zu widmen, was sie am meisten liebt: das Komponieren und Singen.

Seit Beginn ihrer Karriere hat Lady Gaga immer wieder durch ihre außergewöhnlichen Ideen und ihre Offenheit überzeugt. Diesmal zeigte sie jedoch eine besonders romantische Seite. Ihr Verlobter, wie die Sängerin verriet, erinnere sie regelmäßig daran, dass Musik ihre wahre Leidenschaft sei. "Er sagte zu mir: 'Das, was dich am glücklichsten macht, ist, dass du eine Künstlerin bist. Wir müssen diese Seite von dir pflegen.'" Für Gaga, die sich immer wieder mit der Balance zwischen Ruhm und Kreativität auseinandersetzen musste, sei dies ein entscheidender Moment gewesen. "Michael ist mein bester Freund und mein Partner", schwärmte sie kürzlich und fügte hinzu, dass sie mit ihm eine ganz neue Perspektive gefunden habe – im Leben und in ihrer Musik.

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Saturday Night Live"-Jubiläumsshow im Februar 2025

Getty Images Lady Gaga im Februar 2025 in Los Angeles

