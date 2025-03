"Let's Dance"-Star Leyla Lahouar klagt über starke Schmerzen

Für Leyla Lahouar (28) läuft es derzeit einfach nicht rund. Die TV-Bekanntheit will in der aktuellen Staffel Let's Dance ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Doch schon in der ersten Folge hat die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin krankheitsbedingt gefehlt. Mittlerweile ist sie wieder voll im Training – doch auch da kommt es nun zu Problemen, wie sie in ihrer Instagram-Story ausplaudert: "Ich glaube, ich habe mir am Freitag irgendwie meine Rippe gebrochen oder geprellt, als wir Backstage noch mal die Hebefigur geübt haben. Da habe ich dann wieder Angst gehabt, die zu machen, und habe mich ganz komisch festgehalten, und seitdem habe ich so harte Schmerzen."

Dann geht Leyla noch genauer ins Detail: "Wenn ich tief einatme oder mich hinlege, das sind solche Schmerzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig schlimm." Dennoch wolle sie weiter trainieren und auch auftreten. "Im Training habe ich es ehrlicherweise gar nicht gemerkt, also keine Sorge, ich werde auch weiter trainieren. Ich werde tanzen und ich werde trainieren, aber es tut so weh, und ich verstehe das einfach nicht, ich weiß nicht, was das ist", betont die Influencerin. Mittlerweile quälen die Schmerzen sie bereits seit einigen Tagen und es sei keine Besserung in Sicht. "Es fühlt sich die ganze Zeit an wie ein Stich. [...] Es wird auch von Tag zu Tag schlimmer. Wir haben es auch getaped, das hat auch nichts gebracht."

Ihr Ausfall in der ersten Show machte Leyla sichtlich zu schaffen – doch sie war einfach zu krank, um das Tanzbein zu schwingen. "Mir geht es gesundheitlich wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe richtigen Husten, Halsschmerzen und ich bin extrem am Schwitzen. [...] So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr", erklärte sie damals auf Instagram. Anfang März durfte sie dann aber endlich wieder durchstarten. "Wir haben heute echt viel geschafft. Ich bin richtig stolz", schwärmte Leylas Tanzpartner Sergiu nach der Trainingseinheit.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei den "Let's Dance"-Proben 2025

Getty Images Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei "Let's Dance"

