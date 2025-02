Kranke Leyla Lahouar äußert sich zum "Let's Dance"-Ausfall

Leyla Lahouar (28) begibt sich am kommenden Freitag nicht auf das Let's Dance-Tanzparkett. Nachdem bisher nicht bekannt war, weshalb der Realitystar ausfällt, gibt es nun Gewissheit: Wie sie auf dem Instagram-Account der Sendung erklärt, kann sie aus gesundheitlichen Gründen nicht das Tanzbein schwingen. "Mein Arzt hat mich aus dem Verkehr gezogen und mir wirklich sehr, sehr, sehr, sehr nahegelegt, keinen Sport zu machen", gibt die Dschungelcamp-Bekanntheit preis und ergänzt: "Mir geht es gesundheitlich wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe richtigen Husten, Halsschmerzen und ich bin extrem am Schwitzen. [...] So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr."

Neben der eigenen Enttäuschung, ihr Tanztalent in der nächsten Sendung nicht unter Beweis stellen zu können, tut es Leyla vor allem für jemand anderen leid – ihren Tanzpartner Sergiu Maruster. "Es ist sein erstes Mal 'Let's Dance' und es wäre die erste Liveshow als Tanzpaar gewesen. Das finde ich wirklich richtig traurig. Das macht mich richtig fertig", zeigt sich die Promi Big Brother-Gewinnerin frustriert. Nun gehe es aber erstmal darum, wieder fit zu werden. "Ich werde mich auf jeden Fall richtig auskurieren, damit ich hoffentlich nächsten Freitag auf dem Parkett tanzen werde", schließt sie ihre Videobotschaft ab.

Die 28-Jährige kehrt also hoffentlich bald mit voller Energie zurück, um nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury zu überzeugen – insbesondere Joachim Llambi (60). Der Tanzprofi schien in der Eröffnungsshow nämlich überhaupt nicht begeistert von Leylas Leistung und bewertete diese mit schwachen zwei Punkten. Das setze der ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidatin ein wenig zu. "Ich fand die Bewertung traurig. Alle anderen haben wenigstens ein bisschen positive Kritik bekommen und wir gar nichts!", verriet sie Bild nach der Show.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und ihr "Let's Dance"-Partner Sergiu Maruster

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov, Paola Maria mit Massimo Sinató, Leyla Lahouar mit Sergiu Marus