Millie Bobby Brown möchte unbedingt Großfamilie mit Jake

Millie Bobby Brown (21) hat verraten, wie wichtig es ihr ist, mit ihrem Mann Jake Bongiovi (22) eine Familie zu gründen. Die Stranger Things-Schauspielerin, die im Mai 2024 den Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi heiratete, sprach im Podcast "SmartLess" darüber, dass sie sich schon seit ihrer Kindheit eine eigene Familie wünscht. "Ich wollte immer eine Mutter wie meine eigene sein", erklärte Millie und ergänzte, dass bereits vor ihrer Beziehung zu Jake klar war, dass sie sich Kinder wünscht. Trotz ihres noch jungen Alters sei dieser Traum in ihrer Zukunft fest verankert.

Jake, der wie Millie aus einer Familie mit vier Geschwistern stammt, teilt diesen Wunsch nach einer Großfamilie. Allerdings sei ihm wichtig gewesen, dass eine Familiengründung erst nach der Hochzeit zum Thema wird. "Das war sein Ding", erzählte Millie im Interview. Die beiden sind sich zudem einig, dass es keine Rolle spielt, ob Kinder biologisch oder adoptiert sind: "Ich sehe darin keinen Unterschied", erklärte die Schauspielerin. Ihr Zuhause solle ein Ort der Liebe sein, offen für alle. Es sei Jake und ihr wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder willkommen und geborgen fühlen könne.

Dass Millie, die durch ihre Rolle in "Stranger Things" Weltruhm erlangte, diesen Herzenswunsch so klar definiert hat, liegt nicht zuletzt an ihrer eigenen Familie. Ihre Mutter hatte ihr erstes Kind im Alter von 21 Jahren bekommen und ihre Großmutter spielte eine bedeutende Rolle in ihrem Leben. In Interviews schwärmte die Serien-Berühmtheit bereits mehrfach von dieser starken familiären Bindung. Mit Jake an ihrer Seite fühle sie sich auch bestens vorbereitet für die Zukunft, wie sie in einem Gespräch mit Vanity Fair betonte: "Wir sind uns über alles einig – von unseren politischen Überzeugungen bis hin zu dem Zuhause, das wir gemeinsam aufbauen wollen. Es fühlte sich von Anfang an richtig an mit ihm." Ob bald Nachwuchs ansteht, bleibt jedoch vorerst noch abzuwarten.

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und ihr Mann Jake Bongiovi

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

