Mit süßem Pic: Selena Gomez und Benny kündigen neuen Song an

Selena Gomez (32) und ihr Verlobter Benny Blanco (37) melden sich auf Instagram mit einer süßen Ankündigung bei ihren Fans. Die Sängerin teilt nicht nur ein niedliches Kuschel-Selfie mit ihrem Liebsten, sondern schreibt auch dazu: "Unser erstes Date war auf dem Sunset Boulevard und das ist auch der Titel von unserem nächsten gemeinsamen Song. P.S.: Das war das erste offizielle Foto, das von uns beiden entstanden ist." Fans von Selena und Benny dürfen sich also auf neue Musik der Turteltauben freuen – die Single wird auch schon am 14. März erscheinen.

Bereits seit 2015 arbeiten der 37-Jährige und der einstige Disney-Star zusammen. Zwei Songs von Selenas Album "Revival" wurden von Benny produziert, später folgten weitere gemeinsame Projekte wie "I Can't Get Enough" im Jahr 2019 und "Single Soon" im August 2023. Vergangenen Monat veröffentlichten sie schließlich nicht nur "Scared Of Loving You", sondern teaserten sogar ein ganzes neues Album an! Die Fans können die nächste Single nun gar nicht erwarten. "Ich weiß jetzt schon, dass das ein Meisterwerk werden wird. Ich zähle die Sekunden bis zur Veröffentlichung", schwärmt eine Followerin in den Kommentaren, während ein andere schreibt: "Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt!"

Nach vielen Spekulationen machten die beiden Musiker 2023 ihre Beziehung offiziell. Ende vergangenen Jahres wagten sie dann den nächsten Schritt: Der Songwriter stellte seiner Liebsten im Dezember die Frage aller Fragen. Auf Instagram teilten sie ihr Glück mit der Welt: Die 32-Jährige postete eine Bilderreihe, die unter anderem den funkelnden Klunker an ihrem Finger zeigte. "Für immer beginnt jetzt...", schrieb Selena überglücklich zu den Aufnahmen.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Dezember 2024

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

