Anna-Maria Ferchichi überraschte Bushido mit Fake-Sperma

Anna-Maria Ferchichi (43), Ehefrau von Rapper Bushido (46), hat in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" von einem amüsanten Streich erzählt, den sie ihrem Mann spielte. Während einer längeren Trennungszeit von ihrer Familie, als Bushido auf Tour und Anna-Maria bereits mit den Kindern nach Dubai geflogen war, schickte er ihr Links für Unterwäsche und andere Dinge, die er interessant fand. Doch anstatt darauf einzugehen, entschied sich die achtfache Mutter für eine humorvolle Aktion: Sie bestellte Fake-Sperma und ließ es als Paket ins Hotelzimmer ihres Mannes liefern. "Er war völlig perplex", erklärte sie im Podcast.

Doch das war nicht alles, was Anna-Maria in der aktuellen Podcast-Folge ausplauderte. Sie sprach zudem über das Thema Selbstbefriedigung und betonte die Wichtigkeit, sich auch in der Ehe autonom zu fühlen. "Nur weil ich mit meinem Ehemann verheiratet bin, heißt das doch nicht, dass mein Körper nicht mehr mir gehört", erklärte die 43-Jährige. Dabei sei es manchmal einfach praktischer, auf sich selbst zu setzen, als "das volle Programm" im Schlafzimmer durchzuziehen. Diese unbeschwerte Offenheit, gepaart mit einer persönlichen Note, ist längst zu einem Markenzeichen der Influencerin geworden.

Dass Anna-Maria und Bushido gerne aus dem Nähkästchen plaudern, ist keine Neuigkeit. So kam in einer RTL-Dokumentation kürzlich ihre Vorliebe für besondere Spielsachen zur Sprache, als Moderatorin Frauke Ludowig (61) in ihrem Schlafzimmer auf eine Flasche mit weißer Flüssigkeit stieß – was Bushido später als Fake-Sperma identifizierte. Auch Anna-Marias und Bushidos regelmäßige Podcast-Geständnisse über ihre Zweisamkeit sorgen immer wieder für Gesprächsstoff.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2024

