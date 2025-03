Catwalk mit Treppen und Nebel: Diese GNTM-Boys sind raus

Heidi Klum (51) zeigt bei Germany's Next Topmodel keine Gnade. Heute sind die Jungs wieder dran und wieder müssen einige der Kandidaten ihre Koffer packen. Das Motto ist futuristisch und auf dem Laufsteg warten einige Herausforderungen auf die Nachwuchsmodels: Sie müssen im Nebel ein paar Treppenstufen bewältigen. Was einfach klingt, wird für einige doch zur Herausforderung. Vor allem für zwei der Kandidaten geht mehr schief, als es gut läuft. Vor allem Gabriel beeindruckt die Jury um Heidi, Lena Gercke (37) und Johannes Huebl. "Er läuft, als hätte er in die Hose gemacht, ohne Witz jetzt", meint die 51-Jährige. Es kommt, wie es kommen muss: Heidi schickt Gabriel zusammen mit Felix F. und Christian nach Hause.

Christian hatte schon beim Fotoshooting Schwierigkeiten – für die Model-Mama war sein Auftreten nicht professionell genug. Der gelernte Restaurantfachmann fror sehr, sodass man ihm sein Zittern ansah. Laut Heidi muss man solche Sachen überspielen. Auch Christians Walk überzeugte sie nicht. Felix begeisterte die Chefjurorin zwar beim Shooting. Doch sein Walk holte weder Heidi noch die Gastjury ab. Dem Stuttgarter war nämlich nicht bewusst, dass er auf den Stufen durchaus nach unten schauen durfte. Entsprechend holprig war sein Catwalk. "Ich möchte ihn fast auffangen", meint Lena. Heidi fügt schließlich in der Entscheidung hinzu: "Du konntest das Stolpern nicht wirklich überspielen. [...] Das war wirklich schade." Er brauche noch mehr Übung.

Ganz ohne Unfälle bleiben auch die anderen Mitstreiter nicht. Vor allem John trifft es richtig dicke: Während seines Walks fällt er nicht einmal hin, sondern gleich zweimal. Allerdings rappelt er sich schnell wieder auf und läuft gekonnt weiter. Während sein Unfall dem 25-Jährigen extrem peinlich ist, leiden Heidi und ihre Gastjuroren mit ihm mit. "Schlecht, leider – ich bin ausgerutscht", meint John sichtlich geknickt. Das Gute: Sein Sturz setzt John nicht auf die Wacklerliste – er darf in die nächste Runde.

ProSieben/Daniel Graf Gabriel, GNTM-Kandidat 2025

ProSieben/Daniel Graf John auf dem GNTM-Catwalk

