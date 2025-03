So schlagen sich GNTM-Jungs beim Nacktshooting in Badewanne

Bei Germany's Next Topmodel fallen heute wieder die Hüllen. Die Jungs der diesjährigen Staffel müssen sich dem gefürchteten Nacktshooting stellen. Dafür geht es für sie in die Badewanne. So richtig glücklich scheinen die Kandidaten aber nicht zu sein. "Falls es so sein sollte, dass wir [das] Nacktshooting haben, muss ich halt schauen, in was für eine Richtung es geht. Und dann muss ich entscheiden, ob ich damit klarkomme oder halt nicht", meint Nachwuchsmodel Nawin schon vorab. Er ziert sich ein wenig, nimmt dann aber doch allen Mut zusammen – und überzeugt Modelmama Heidi Klum (51) und Fotograf Marcus Schäfer. Auch die anderen Jungs ziehen durch.

Bei den meisten ist das Ergebnis letztlich sogar ein ästhetisches Foto. Nur zwei Kandidaten hinterlassen bei Heidi und Marcus lange Gesichter. Felix und Christian können die beiden nicht überzeugen. Bei Felix S. fehlte es Heidi an Abwechslung: "Es ist irgendwie auch immer der gleiche Blick." Christian fällt es ebenfalls schwer, ins Shooting zu finden – der 23-Jährige kämpft vor allem mit der Kälte: Weil er friert, zittert er teils heftig. Heidi ist unzufrieden: "Mit Christian war es leider nicht so einfach. Dass ihm kalt war, hat man leider gesehen. [...] Da heißt es aber, professionell bleiben, sich nichts anmerken lassen." Ob ihnen das letztendlich das Genick brechen wird und sie sich vielleicht sogar vom Traum, Model zu werden, verabschieden müssen, wird sich dann in der Entscheidung zeigen.

Das Nacktshooting kam in der diesjährigen GNTM-Staffel recht früh. Und was sagen die Fans dazu? Die finden das Shooting ein wenig unangenehm – und das vor allem wegen Heidi. Das ehemalige Topmodel scheint den Anblick der entkleideten jungen Männer nämlich ein wenig zu sehr zu genießen. "Kleine naked Boys in der Badewanne und die notgeile Lehrerin guckt zu und lebt ihren feuchten Traum. Also sorry, aber sexy ist das nicht", kritisiert ein User auf X. Und weiter schließen sich an: "Warum schon so früh Nacktshooting? Weil Heidi dann mehr Männer nackt sehen kann."

Michael de Boer / ProSieben Nawin, GNTM-Kandidat 2025

Michael de Boer / ProSieben GNTM-Kandidat Christian

