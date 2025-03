Kanye Wests millionenschwere Luxusimmobilien verwahrlosen

Kanye Wests (47) Immobilienimperium scheint zu bröckeln: Exklusive Luftaufnahmen zeigen jetzt, wie das Dach seiner Ranch in Calabasas, Kalifornien, eingestürzt ist. Das luxuriöse Anwesen, das er 2018 für über zwei Millionen Dollar gekauft und aufwendig renoviert hatte, liegt in unmittelbarer Nähe zu seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44). Laut Berichten der U.S. Sun würde die einst von Kanye genutzte Immobilie seit Jahren vernachlässigt werden. Die Schäden am Gebäude, das ursprünglich als Zentrum für seine erfolglose christliche Privatschule gedient hatte, sind erheblich. Weitere Häuser in seinem Besitz sollen ebenfalls leer stehen und er habe zudem angeblich Steuerschulden angesammelt.

Die Ranch ist jedoch nicht das einzige Problem in Kanyes Portfolio. Der U.S. Sun zufolge habe der Rapper und Designer in den letzten Jahren Millionen in Immobilien investiert, die inzwischen mehr Kosten als Nutzen verursachen würden. Ein einst für 1,5 Millionen Dollar gekauftes Kirchengebäude im San Fernando Valley wurde unlängst durch ein Feuer zerstört, das möglicherweise absichtlich gelegt wurde. Auch andere Projekte, wie sein ehemaliger Yeezy-Hauptsitz oder seine Ranch in Wyoming, wurden entweder aufgegeben oder stagnieren seit Jahren im Umbau. Parallel dazu soll Kanye, zusammen mit seiner Frau Bianca Censori (30), überwiegend in teuren Fünf-Sterne-Hotels wohnen, statt eine seiner Villen zu nutzen.

Abseits der beruflichen und finanziellen Schlagzeilen gibt es weitere kuriose Details über Kanye. Trotz des scheinbaren Chaos in seinem Immobilienportfolio und seines Nomadenlebens mit Bianca war er einst für seinen innovativen Stil in Musik und Mode bekannt. Doch auch seine Ehe mit Bianca, die jung und glamourös in die Öffentlichkeit startete, sorgt inzwischen für Spekulationen: Zuletzt waren Trennungsgerüchte laut geworden, die allerdings von Kanyes Team dementiert wurden. Fans fragen sich, ob der einstige Superstar in Zukunft wieder Kontrolle über sein Privatleben und seine Projekte gewinnen wird – oder ob er alles dem Verfall überlässt.

Getty Images Kanye West, Oktober 2023

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

