Nader Jindaoui fliegt für die Baller League aus den USA ein

Nader Jindaoui (28), der Social-Media-Star und ehemalige Spieler von Hertha BSC, wird in wenigen Tagen extra aus den USA eingeflogen, um bei der diesjährigen Baller League in Berlin dabei zu sein. Das Berliner Event, bei dem insgesamt zwölf Teams antreten, kann ab Montag kostenlos auf Plattformen wie Twitch, Joyn und ProSieben MAXX verfolgt werden. Wie er seinen 2,2 Millionen Fans auf Instagram verriet, tritt er am Montagabend im Hangar 7 des Flughafens Tempelhof als Manager seines Teams FC Nitro auf. "Ja, ich komme extra aus Amerika. Also Berliner, kommt in die Halle", motivierte der Kicker seine Anhänger. Bevor sich Nader aber ins Flugzeug schwingen kann, steht ihm noch ein Testspiel in Kalifornien bevor, wie Bild berichtet: Am Freitag wird er mit dem Ventura County SC – dem sogenannten Farmteam seines neuen Clubs LA Galaxy – auf dem Rasen antreten, das der Ausbildung junger Fußballer dient.

Die Baller League, die bereits in ihre dritte Saison geht, hat in diesem Jahr eine beeindruckende Auswahl an Prominenten und Fußballgrößen versammelt. Neben Naders Teilnahme sorgt vor allem das Line-up der Star-Manager für Aufsehen: Unter anderem sind Lukas Podolski (39) und Christoph Kramer (34), beide Weltmeister von 2014, sowie Max Kruse (36) und Kevin-Prince Boateng (37) mit dabei. Auch ehemalige Hertha-Stars wie Julian Schieber kehren für das Hallenturnier zurück. Über elf Spieltage hinweg wird in Berlin gespielt, bevor das große Final Four im Mai stattfindet. Das Hallenspektakel verspricht somit nicht nur sportliche Highlights, sondern auch ein Wiedersehen mit verschiedenen Fußballpersönlichkeiten.

Naders öffentliches Leben ist nicht nur von sportlichem Ruhm geprägt, sondern auch von kontroversen Diskussionen. Besonders die Veröffentlichung von privaten Momenten aus dem Leben seiner Kinder sorgt immer wieder für Stürme der Entrüstung in den sozialen Medien. Während Nader stolz seine Familie zeigt, stellen sich Kritiker regelmäßig die Frage, inwiefern es als Vater moralisch vertretbar ist, seine Kinder auf diese Weise in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Umso erfreulicher scheint es nun für viele Fans, dass der junge Kicker mit seinem Auftritt in der Baller League wieder den Fokus auf genau die Leidenschaft legt, für die ihn seine Anhänger in Deutschland eigentlich kennen und lieben.

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter

Getty Images Nader Jindaoui, Fußballer

