Prinzessin Kates Commonwealth-Day-Look ehrt Diana und Queen

Prinzessin Kate legte bei ihrem Auftritt zum diesjährigen Commonwealth Day am 10. März wieder einmal einen beeindruckenden Auftritt hin. Ihr roter Look hinterließ bleibenden Eindruck – so auch die Accessoires, die die britische Royal für diesen Anlass wählte. Kate kombinierte zu dem Kleid von Catherine Walker und dem passenden Hut von Gina Foster ein Paar Perlenohrringe von Prinzessin Diana (✝36), der verstorbenen Mutter ihres Mannes Prinz William (42). Auch die 2022 verstorbene Großmutter ihres Gatten, Queen Elizabeth (✝96), ehrte sie mit der Wahl eines Accessoires: Die 43-Jährige trug die geliebte vierreihige Perlen- und Diamantkette der Monarchin.

Die Ohrringe bekam Kate (43) von Diana vererbt. Sie selbst bekam sie laut Instyle 1981 kurz vor ihrer Hochzeit mit König Charles (76) – damals noch Prinz – von einem Juwelier geschenkt. Wie sie in einem "Wunschbrief" geäußert haben soll, wollte sie, dass ihre Schmuckstücke an ihre Söhne gehen. "Ich möchte, dass all meine Juwelen meinen Söhnen zugeteilt werden, damit sie sie besitzen oder verwenden können. Die genaue Aufteilung des Schmucks überlasse ich ihrem Ermessen", hieß es wohl in dem Brief. So erhielt William unter anderem die Ohrringe, die nun zu besonderen Anlässen von seiner Frau getragen werden. Die Kette, die Kate am Commonwealth Day wählte, bekam die Queen angeblich 1975 bei einem Staatsbesuch in Japan geschenkt. Zu dem Zeitpunkt noch als Einreiher wurde sie erst später zu der vierreihigen Kette erweitert. Neben Kate, die das Schmuckstück erstmals 2021 bei Prinz Philips (✝99) Beerdigung trug, war es 1982 auch schon von Diana getragen worden, die damals die Schwiegertochter der Queen war.

Es war aber nicht nur allein Kates gewählter Look, der die Aufmerksamkeit auf sich zog – allein ihr Erscheinen galt an diesem Tag als etwas Besonderes: Der Auftritt der Familienmutter markierte ihre Rückkehr zur Normalität, denn im vergangenen Jahr musste sie die Veranstaltung aufgrund ihrer Krebserkrankung ausfallen lassen. Dieses Jahr konnte sie ihrem Mann und einigen anderen Mitgliedern der königlichen Familie aber wieder Gesellschaft leisten. Während der Commonwealth-Day-Zeremonie in der Westminster Abbey in London machte sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht einen munteren und zufriedenen Eindruck.

Getty Images Queen Elizabeth im Jahr 2018

Getty Images Prinzessin Diana im April 1983

