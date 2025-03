So sehr genießt Gisele Bündchen ihr neues Glück als Mutter

Gisele Bündchen (44) ist frischgebackene dreifache Mama. Das Model durfte erst vor wenigen Wochen den ersten Nachwuchs mit Partner Joaquim Valente (35) begrüßen. Und offenbar genießt Gisele die Zeit mit Baby gerade in vollen Zügen. "Gisele weint, wenn sie alle ihre Kinder zusammen sieht – sie kann immer noch nicht glauben, dass sie ein Neugeborenes hat. Sie fühlt sich sehr gesegnet", plaudert ein Insider gegenüber People aus. Die gebürtige Brasilianerin nehme sich aktuell sehr viel Zeit für ihre Familie. Vor allem genieße sie auch erst einmal die Ruhe nach der Geburt: "Gisele geht es gut. Sie scheint sehr glücklich und zufrieden zu sein."

Aber natürlich macht ein Baby auch jede Menge Arbeit. Im Hause Bündchen-Valente wird da aber gemeinsam angepackt, erzählt die Quelle. Auch ihre beiden älteren Kinder Benjamin (15) und Vivian (12) helfen fleißig mit: "Sie konzentriert sich auf ihre Familie und ruhte sich in den ersten Monaten nach der Ankunft des Babys aus. [...] Ihre älteren Kinder helfen ihr beim Umgang mit dem Baby." So langsam scheint Gisele auch wieder in ihren Alltag zurückzukehren. Offenbar fängt sie mittlerweile sogar wieder langsam an, Sport zu machen. "Sie fängt jetzt langsam wieder mit Yoga an. Sie genießt kurze Ausflüge mit ihren Kindern und Joaquim", verrät der Insider weiter.

Dass man Gisele schon gar nicht mehr ansieht, dass sie erst vor Kurzem ein Baby bekam, beweisen aber schon die ersten Bilder nach der Geburt. In Miami gönnt sich die Ex von Tom Brady (47) derzeit eine Auszeit mit ihren Liebsten – dabei führte sie der Öffentlichkeit ihren erschlankten Body vor. Die Geburt ihres kleinen Sohnes machten die 44-Jährige und der Kampfsportler allerdings nicht offiziell bekannt – genauso wenig wie die Schwangerschaft. Die Ankunft des neuen Erdenbürgers wurde erst im Februar durch Berichte von TMZ bekannt. Wenig später plauderte ein Insider gegenüber People den angeblichen Babynamen aus: Demnach heiße der Kleine River in Anspielung auf Giseles Liebe zur Natur. Ob dem wirklich so ist, ist nicht bekannt.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kindern Vivian und Benjamin

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

