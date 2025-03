Fabi unterstützt Coupleontour-Ina nach Tod ihrer Mutter sehr

Ina (28) von Coupleontour geht derzeit durch eine sehr schwierige Phase: Ihre geliebte Mama ist vor wenigen Tagen an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. In dieser dunklen Zeit kann sich die Influencerin auf die Unterstützung ihres neuen Partners Fabi verlassen. "Er ist mir eine enorme Stütze... Es war in den letzten Wochen alles andere als leicht. Ich habe viel geweint und oftmals nicht weitergewusst", berichtet Ina emotional auf Instagram. Fabi ist seit dem Schicksalsschlag für sie da, nimmt ihr Dinge ab und versucht, sie auch auf andere Gedanken zu bringen. "Besonders, wenn ich nachts nicht schlafen konnte, hat er mich getröstet", schwärmt sie von dem Beistand ihres Liebsten.

Ina befindet sich in tiefer Trauer und kann den Verlust ihrer Mutter noch gar nicht realisieren. Das verdeutlichte sie vor wenigen Tagen in einem Statement auf der Social-Media-Plattform. "Liebste Mama, seit gestern früh bist du an einem besseren Ort und musst keine Schmerzen mehr erleiden", schrieb die Influencerin und bedankte sich für die Liebe und die schönen Momente, die ihre Mama ihr im Leben geschenkt hatte. Besonders schmerzlich fiel es ihr, sich vorzustellen, ihre Stimme nie wieder zu hören. "Du bist jetzt einfach weg", erklärte sie erschüttert.

Auch Inas langjährige Partnerin Nessi (28) zeigte sich über die Nachricht des Ablebens ihrer einstigen Schwiegermutter betroffen. Im Netz machte sie ihre Fassungslosigkeit darüber deutlich, dass ihre gemeinsame Tochter ihre Oma verloren hat. "Manchmal liest du etwas und plötzlich fühlt sich alles anders an. Die Mutter meiner Ex-Partnerin ist verstorben – und damit auch die Oma meiner Tochter. Das hat mich gerade total aus der Bahn geworfen. Es fühlt sich falsch an, heute einfach normal weiterzumachen", betonte die Influencerin emotional.

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour im August 2024

