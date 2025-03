Millie Bobby Brown im heißen transparenten Kleid unterwegs

Mit diesem Look setzt Millie Bobby Brown (21) ein echtes Fashion-Statement. Aktuell ist die Schauspielerin auf Pressetour für ihren neuen Film "The Electric State" und besuchte in dem Rahmen New York City. In der Metropole gönnte sie sich auch einen entspannten Abend mit Ehemann Jake Bongiovi (22), wie unter anderem Page Six berichtet. Dafür suchte die Stranger Things-Darstellerin sich einen besonders heißen Look aus: Die Fotos zeigen sie in einem langen, hautengen Kleid, das nur aus transparenter schwarzer Spitze besteht. Darunter blitzte ihr Schlüpfer hervor. Als besonderes Augenmerk hatte das Kleid noch einen tiefen Ausschnitt und einen breiten Kragen aus Kunstpelz. In diesem Look waren Millie sicherlich die Blicke sicher.

Fashion scheint mittlerweile eine große Leidenschaft der gebürtigen Britin zu sein. Auf roten Teppichen oder bei Presseterminen fällt sie immer wieder mit ihren besonderen Looks auf. Bei einem Promo-Termin in Madrid zusammen mit ihrem Co-Star Chris Pratt (45) strahlte sie in einem kompletten Jeans-Ensemble inklusive megakurzem Minirock. Der wurde Millie aber fast zum Verhängnis. Als sich die 21-Jährige von ihrem Stuhl erheben wollte, rutschte der Rock gefährlich hoch. Aber zum Glück war Chris direkt zur Stelle: Er stellte sich schützend vor seine Kollegin, damit sie beim Aufstehen keinen unangenehmen Moment riskiert.

So eine kleine Panne hätte Millie aber sicher wenig ausgemacht. In der Regel zeigt sie sich immer mit jeder Menge Selbstbewusstsein – sowohl im Netz als auch in der Öffentlichkeit. Kritik an ihren Auftritten geht aber dennoch nicht spurlos an ihr vorbei, vor allem wenn es um ihren Körper geht. Auch deshalb rechnete der Serienstar Anfang des Monats mit seinen Kritikern ab. "Das ist keine Berichterstattung. Das ist Mobbing", stellte Millie bei Instagram klar. Es gehe ihr vor allem um Artikel, in denen es immer wieder darum ging, dass sie angeblich schlecht altere. "Es geht nicht nur um mich, sondern um jede junge Frau, die wie ich in der Öffentlichkeit aufwächst", fügte sie erzürnt hinzu.

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Pressekonferenz zu "The Electric State" in Madrid

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

