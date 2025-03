Nach Trennung: Zara McDermott kauft sich ein Luxus-Apartment

Die Reality-TV-Bekanntheit Zara McDermott (28) hat einen großen Schritt in ihrem Leben gemacht: Nach der Trennung von ihrem Langzeitpartner Sam Thompson (32) im Januar dieses Jahres hat sie sich eine eigene Wohnung gekauft. Die britische Love Island-Teilnehmerin lebt jetzt nicht mehr in dem gemeinsamen, aufwendig renovierten Haus in Chelsea, sondern in einem neuen Zwei-Zimmer-Apartment – kurioserweise ganz in der Nähe ihres Ex-Partners. Laut The Mirror soll sie rund 590.000 Euro für ihr neues Zuhause ausgegeben haben, das unter ihrem Firmennamen registriert wurde.

Zara hat sich nun ein neues Apartment zugelegt – folgt bald auch ein neuer Mann? Derzeit sorgt die Influencerin für Spekulationen über eine mögliche Romanze. Fans wollen eine Verbindung zwischen ihr und dem One Direction-Star Louis Tomlinson (33) entdeckt haben, nachdem sich beide kürzlich gegenseitig auf Instagram gefolgt waren. Das Besondere: Auch Louis' fünf Schwestern folgen der "Made in Chelsea"-Bekanntheit auf der Plattform. Beide Parteien haben sich bisher jedoch noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Zara und Sam waren ganze fünf Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen. Ihre Beziehung war jedoch geprägt von zahlreichen Höhen und Tiefen. Die beiden britischen TV-Stars hatten sich in den letzten Jahren immer wieder getrennt und versöhnt. Noch vor wenigen Monaten schien es, als wollten Zara und Sam es erneut miteinander versuchen. Doch aus ihrem Liebescomeback wurde wohl nichts. Anfang des Jahres verkündeten sie ihre Trennung, die diesmal tatsächlich endgültig scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson und Zara McDermott im März 2024

Anzeige Anzeige