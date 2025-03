Ohne seine Kate: Prinz William plant eine Reise nach Estland

Prinz William (42) wird in diesem Monat ohne seine Frau, Prinzessin Kate (43), nach Estland reisen. Vom 20. bis 21. März wird der Prinz von Wales sein erstes offizielles Engagement in dem baltischen Staat wahrnehmen. Die Reise erfolgt in seiner Funktion als Colonel-in-Chief des Mercian Regiments und wird den zukünftigen König unter anderem an die Tapa Army Base führen. Dort wird er an einer Zeremonie teilnehmen, bei der das Regiment offiziell seine Aufgaben übernimmt. Zuvor wird William in Tallinn mit Estlands Präsident Alar Karis zusammentreffen und eine Schule besuchen, die eigens gegründet wurde, um ukrainischen Schülern und Lehrkräften, die vor dem Krieg geflohen sind, eine neue Heimat zu bieten.

Während seines zweitägigen Aufenthalts wird sich William auch mit Fragen der Energiewende und technologischen Innovation auseinandersetzen. So wird erwartet, dass der Prinz sich unter anderem über Start-ups im Bereich der erneuerbaren Energien informiert. Diese Initiative steht im Zusammenhang mit seinem Earthshot Prize, der sich für nachhaltige Lösungsansätze zur Rettung des Planeten einsetzt. Zudem markiert die Reise seinen ersten Auslandsbesuch des Jahres 2025 und knüpft an seine letzten internationalen Reisen an, darunter ein Aufenthalt in Kapstadt im November 2024 im Rahmen der Preisverleihung seines Umweltprojekts.

Prinzessin Kate wird ihn bei diesem Abenteuer nicht begleiten, was jedoch keine Seltenheit ist, da das Paar viele offizielle Termine auch unabhängig voneinander wahrnimmt. Zuletzt präsentierten sie sich noch gemeinsam bei der Commonwealth-Day-Zeremonie in der Westminster Abbey, wo sie mit ihrer Harmonie und Zuneigung für Begeisterung sorgten. Beobachter betonten, dass ihre Beziehung nach Kates überstandener Krebserkrankung sogar noch tiefer geworden sei. Die beiden Royals, die im April ihr 14-jähriges Ehejubiläum feiern werden, sind bekannt dafür, stets einen nahbaren und herzlichen Eindruck zu hinterlassen – sowohl miteinander als auch bei ihren Auftritten in der Öffentlichkeit.

Getty Images Prinz William im Januar 2025 während eines Charity-Events bei Centrepoint in London

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate während des Commonwealth-Day-Gottesdienstes, März 2025

