Mamas Fußstapfen? Salma Hayeks Tochter will ins Filmbusiness

Salma Hayek (58) spricht über die Zukunftspläne ihrer Tochter Valentina (17)! Zu Gast bei der "Today"-Show erzählt die Schauspielerin und Produzentin, dass ihre Tochter eine Karriere in der Filmindustrie anstrebt. Damit habe sie aber noch nicht angefangen, zurzeit macht sie nichts in die Richtung. "Sie geht ihren eigenen Weg [...] Sie will Politikwissenschaft und im Nebenfach Filmwissenschaft studieren", erklärt Salma.

Der Grund, warum Valentina nicht nur im Filmbereich studiert, ist einfach: "Sie will Regisseurin werden, aber sie will das nicht studieren, weil sie sagt: 'Das liegt mir im Blut. Ich möchte Zeit damit verbringen, etwas Komplexeres zu lernen'", erklärt Salma stolz in der Show. Offenbar konnte die 58-Jährige etwas von ihrem Talent an ihre einzige Tochter vererben!

Salma teilt ihr Leben mit ihrem Ehemann François-Henri Pinault (62), den sie 2009 in Paris geheiratet hat. Neben Valentina ist sie auch Stiefmutter von François' drei weiteren Kindern. Die Familie ist über die Jahre eng zusammengewachsen. Die Schauspielerin hat oft über ihre Erfahrungen als Mutter gesprochen, insbesondere darüber, wie es ist, mit über 40 Jahren ein Kind zu bekommen. In einem früheren Interview mit Red Magazine verriet sie: "Ich wollte immer eine große Familie haben, und obwohl ich nur ein leibliches Kind habe, habe ich dank meines Mannes insgesamt vier wundervolle Kinder. Sie sind alle so unterschiedlich, und das bereichert mein Leben ungemein."

Getty Images Valentina Paloma Pinault auf der Fashion-Week in Mailand im Februar 2023

Getty Images Valentina Paloma Pinault und Salma Hayek bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

