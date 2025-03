So schmerzhaft war Iris Kleins "#CoupleChallenge"-Prellung

Schon nach dem ersten Spiel der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge mussten Iris Klein (57) und ihr Partner Stefan Braun krankheitsbedingt ausscheiden. Die Mutter von Daniela Katzenberger (38) erlitt dabei nämlich eine Rippenprellung, weshalb sie umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie schmerzhaft die Verletzung für sie gewesen ist, berichtet Iris nun in ihrer Instagram-Story: "Die Rippenprellung war wahnsinnig schmerzhaft. Ich lag zwei Wochen lang wirklich flach. Niesen, Husten oder Lachen war der Horror."

Doch was war eigentlich genau passiert? Bei dem ersten großen Wettkampf der Sendung liegt das Realitysternchen mit dem Rücken auf einem überdimensionalen Luftkissen, dann wird Iris in die Luft katapultiert. Sie taucht bäuchlings ins Wasser ein und erleidet durch den Aufprall Verletzungen. "Ich bin auf die linke Brust gestürzt. Jetzt tut es voll weh", ruft die 57-Jährige sofort. Die Produktion reagiert nach dieser Ansage umgehend: Iris wird in eine Klinik eingeliefert.

Dass Iris durch den unglücklichen Aufprall die Show verlassen muss, wird wohl einige Zuschauer nicht sonderlich traurig stimmen. Nachdem der Cast der Staffel bekannt gegeben wurde, erntete vor allem die 57-Jährige heftige Kritik. "Wieso schon wieder Iris Klein? [...] Ich schalte dann ein, wenn sie raus ist. Sollte ja relativ schnell sein", schrieb beispielsweise ein User unter dem Post auf Instagram, in dem die Duos der Sendung vorgestellt wurden.

Iris Klein, Realitystar

Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025

