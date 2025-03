Ist Finnlands Eurovision-Song-Contest-Beitrag zu anstößig?

Beim Eurovision Song Contest landen oft die schrägsten und ausgefallensten Performances auf der Bühne. In diesem Jahr könnte vor allem der finnische Beitrag für Furore sorgen. Die Sängerin Erika Vikman liefert mit ihrem Song "Ich komme" zwar einen energetischen Hit, aber eben auch eine sehr erotische Performance inklusive freizügigem Outfit und Stangentanz. Der Europäischen Rundfunkunion, die den ESC veranstaltet, soll das gar nicht gefallen. "Die EBU sagt, das sei ihr alles etwas zu sexy. Sie wollen, dass ich meinen Arsch bedecke", ärgert sich die Künstlerin auf X. Wie Bild berichtet, soll die EBU nun ihr weiteres Vorgehen besprechen. "Man hat uns zu verstehen gegeben, dass die Show nicht zur ESC-Bühne passe und wir die Performance herunterdrehen sollen", so Erika weiter.

Darüber scheint die Musikerin aber alles andere als glücklich, zumal ihr Auftritt schon fertig geplant gewesen sei. In ihrem Song und ihrer Show gehe es nämlich um viel mehr als nur Sexiness. "Es geht nicht nur um irgendeine Sache, es geht um alles: mein Outfit, den Inhalt des Songs, wie ich mich auf der Bühne bewege", erklärt Erika in ihrem Statement. Das Lied habe zudem eine besondere Entstehungsgeschichte. Die Songwriter hätten sich bewusst für einen deutschen Titel entschieden, als sie ein Instagram-Video von ihr sahen, in dem sie Deutsch spricht. Den Titel singt sie aber größtenteils in ihrer Muttersprache Finnisch – der Text soll dabei ebenfalls sehr zweideutig sein.

Finnland ist bekannt für seine meist gewagten ESC-Beiträge. Diese kommen in der Regel aber gut bei Publikum und Jury gleichermaßen an. Eine unvergessliche Performance legte 2006 die Metal-Band Lordi mit ihrem Hit "Hard Rock Hallelujah" hin. Die Gruppe trat komplett als unheimliche Monster verkleidet auf – die übertragenden Sender gaben vor dem Auftritt sogar eine Warnung an minderjährige Zuschauer heraus. Aber Lordi erreichte den ersten Platz. Und es sollte das bisher einzige Mal sein, dass Finnland den ESC gewann. 2023 landete das skandinavische Land dank des Rappers Käärijä und seinem Song "Cha Cha Cha" auf dem zweiten Platz. Die beiden Platzierungen sind die bisher besten in der finnischen ESC-Geschichte.

JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA/Sipa USA Erik Vikman, Vertreterin von Finnland beim ESC 2025

Getty Images Lordi, ESC-Sieger von 2006 für Finnland

