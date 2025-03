Jessica Simpson feiert ihr Bühnen-Comeback nach 15 Jahren

Jessica Simpson (44) hat sich nach langer Zeit wieder auf die große Bühne gewagt. Am Freitagabend trat die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin beim renommierten South by Southwest Festival im texanischen Austin auf und präsentierte ihre Songs vor einem begeisterten Publikum. Es war ihr erster Live-Auftritt seit 15 Jahren. Jessica erklärte laut TMZ, dass sie zu ihren musikalischen Wurzeln zurückkehren wolle, um sich selbst wiederzufinden. Sie performte nicht nur Hits aus ihrer Vergangenheit, sondern auch gab erste Einblicke in ihr neues Album, darunter mit der Single "Breadcrumbs" von ihrer kommenden EP "Nashville Canyon Part 1".

Der Auftritt markiert einen wichtigen Moment in Jessicas Leben – und erfolgt nur wenige Monate nach der Trennung von ihrem Ehemann Eric Johnson (45), mit dem sie zehn Jahre verheiratet war. Bei ihrem neuen Song mit dem Titel "Leave" spekulierte das Publikum über mögliche Bezüge zu der Beziehung. Zeilen wie "Nun hast du es zu einer Tragödie gemacht. Was du mir gegeben hast, gibst du nun ihr" interpretierten Fans als Hinweis auf eine mögliche Untreue. Offiziell bleibt Jessica diskret. In einer Erklärung hatte sie bereits betont, dass das Wohl ihrer drei gemeinsamen Kinder oberste Priorität habe und bat zugleich um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.

Die Sängerin, die sich die letzten Jahre vor allem auf ihre Karriere als Unternehmerin und Designerin konzentriert hat, untermauert mit ihrem Comeback erneut ihre Liebe zur Musik. Bereits bei der Veröffentlichung ihres neuen Songs "Use My Heart Against Me" wurde deutlich, wie persönlich ihr diese Rückkehr ist: "Musik lässt dich loslassen, um zu werden", schrieb sie kürzlich in einem Instagram-Post. Mit ihrem Live-Auftritt zeigt Jessica, dass sie bereit ist, dieses Kapitel erneut aufzuschlagen – selbstbewusst und inspiriert durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Die Fans feiern ihre Rückkehr und ihre Entwicklung als Künstlerin.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

