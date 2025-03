Nach 18 Jahren: Marlisa Rudzio hat endlich den Führerschein

Marlisa Rudzio (35) meldet sich überglücklich bei ihrer Instagram-Community. Die Influencerin hat endlich ihren Führerschein bestanden! Bereits seit sie 17 ist, versuchte die Blondine den Schein zu bekommen – über 10.000 Euro hat sie dafür schon in den Sand gesetzt. Mit 35 Jahren hat sie es nun geschafft. "Ich kann es selber noch gar nicht realisieren und glauben, aber ich habe es tatsächlich innerhalb von nur sieben Tagen geschafft", freut sie sich unendlich.

Mithilfe einer Fahrschule, die eine Art Führerschein-Bootcamp anbietet, hatte Marlisa jetzt endlich Erfolg. Bei ihren vergangenen Versuchen war es immer an der Theorieprüfung gescheitert. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel meine Gruppe und ich in den letzten Tagen gelernt haben. Wir sind teilweise um fünf Uhr morgens aufgestanden und spätabends ins Bett gegangen", berichtet sie von der intensiven Woche, die hinter ihr liegt. Marlisa gibt zu, dass sie selbst Zweifel gehabt habe: "Ich hätte es ehrlicherweise niemals gedacht, als ich am 3. März nach Gera gefahren bin, dass ich mit meinem Führerschein wieder zurückkommen werde." Eigentlich habe sie die Hoffnung, irgendwann selbst hinter dem Steuer zu sitzen, schon aufgegeben – nun habe sie mit null Fehlern in der Theorieprüfung bestanden.

Ein Führerschein ist für die Radiomoderatorin wohl auch ein weiterer Schritt in ein eigenständiges Leben. Von Männern scheint sie aktuell sowieso die Nase voll zu haben. Bekannt wurde Marlisa bei Temptation Island, wo sie ihre Beziehung zu Fabio De Pasquale (30) auf die Probe stellte. Nach ihrer Trennung folgten weitere Affären mit bekannten Reality-TV-Namen – derentwegen sich der Social-Media-Star im Gespräch mit "Reality Check" rückblickend selbst eine Schwäche für "die größten Redflags" zugestanden hatte

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige