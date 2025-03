"110 Prozent": Das ist Sarah Harrisons Schlüssel zum Erfolg

Sarah Harrison (33) ist eine Power-Frau durch und durch. Sie ist nicht nur eine äußerst erfolgreiche Influencerin und Geschäftsfrau, nebenbei meistert sie auch noch den Alltag mit ihren drei Kindern. Doch wie schafft man es, so erfolgreich zu werden? Diese Frage beantwortet die Blondine in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Sarah betont: Ohne Fleiß, kein Preis. "Ich bin alles sehr zielstrebig angegangen und habe bei allem wirklich immer 110 Prozent gegeben. Disziplin und Durchhaltevermögen", erklärt sie.

Für die Frau von Dominic Harrison (33) war es ein langer Weg, dahin zu kommen, wo sie heute ist. "Wenn ich auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, ist wirklich ganz viel passiert. Ich bin so dankbar und klar hatte ich auch in ein paar Punkten Glück, aber ich habe immer alles gegeben und habe mich auf ersten Erfolgen nie ausgeruht", erinnert sich die 33-Jährige. Familie, Freunde und Freizeit seien dabei auch mal zu kurz gekommen – dafür ist sie aber heute dort, wo sie sein möchte. Einen guten Rat hat die Auswanderin noch für ihre Fans: "Es gibt viele Wege, auf denen man erfolgreich werden kann. Beschäftige dich mit deinen Zielen und Träumen – was willst du und wo willst du hin? Mache einen Plan und gehe es an: Schritt für Schritt mit Herz und Ehrgeiz."

Ein weiterer Schritt zum Erfolg ist es wohl, stets weiterzumachen. Auch wenn die ehemalige Bachelor-Kandidatin objektiv wohl alles hat, was man sich wünschen kann, startete sie mit neuen Vorsätzen ins Jahr 2025, wie sie im Promiflash-Interview verriet. Unter anderem wolle Sarah wieder häufiger reisen – und das gemeinsam mit ihrer Familie. Das wäre nämlich auch ihr zweiter wichtiger Punkt auf der Liste: mehr Qualitätszeit mit Dominic und den gemeinsamen Töchtern Mia Rose (7), Kyla (4) und Alea.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern, Januar 2025

Anzeige Anzeige