Deshalb schmiss Heidi Klum Sophia Thomalla bei GNTM raus

Sophia Thomalla (35) wagte 2009 einen Versuch, sich als Model in der beliebten Casting-Show Germany's Next Topmodel von Heidi Klum (51) einen Namen zu machen. Doch für die damals 19-Jährige nahm die Reise ein abruptes Ende: Bereits nach der ersten Runde wurde sie von Heidi höchstpersönlich aus der Show geworfen. Der Grund? Eine enge Freundschaft zu Juror Peyman Amin (53), die laut Showregeln potenzielle Befangenheit mit sich bringen könnte. Somit entschied sich die Jury, Sophia aufgrund möglicher Interessenkonflikte vorzeitig nach Hause zu schicken.

Damals zeigte sich Sophia überraschend gelassen über ihren frühen Ausstieg und erklärte, dass es ihrer Mutter sogar ganz recht gewesen sei. "Meiner Mutter tue ich damit auch einen Gefallen, sie war nämlich von Anfang an nicht so begeistert, dass ich überhaupt hingegangen bin", sagte sie laut Prisma. Die Tochter der bekannten Schauspielerin Simone Thomalla (59) verfolgte daraufhin andere Wege in der Medienbranche. Auch ohne GNTM gelang ihr der Durchbruch: Mittlerweile moderiert sie erfolgreiche Formate wie Are You the One? und sorgt mit ihren Beziehungen zu prominenten Partnern wie Alexander Zverev (27) oder Ex-Freunden wie Till Lindemann (62) regelmäßig für Schlagzeilen.

Sophias kurzer GNTM-Auftritt und das spätere Aus erregten damals großes Interesse in der Medienwelt. Dass sie Peyman, der bis 2010 als Juror in der Show tätig war, schon vor ihrer Teilnahme persönlich kannte, zeigte, wie klein die Welt hinter den Kulissen manchmal ist. Während Sophia heute mit ihrem scharfen Humor und ihrer schlagfertigen Art überzeugt, betont sie immer wieder, dass sie ihren ganz eigenen Weg habe gehen wollen – unabhängig von den Schritten ihrer berühmten Mutter. Und dieser Weg führte sie, trotz des frühen GNTM-Aus, unaufhaltsam an die Spitze der deutschen Unterhaltungsbranche.

Anzeige Anzeige

Actionpress/ Christian Behring / Future Image Sophia und Simone Thomalla

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Moderatorin

Anzeige Anzeige