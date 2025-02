Fans fordern "Are You The One?"-Rauswurf von Sophia Thomalla

Sophia Thomalla (35) sorgt erneut für Zündstoff in der Öffentlichkeit. Die Moderatorin steht aktuell in der Kritik, weil sie sich politisch positioniert und konservative Ansichten in den sozialen Medien vertritt. Besonders ihre Kommentare zu Friedrich Merz (69) und dessen Vorgehen im Bundestag stoßen bei vielen Fans ihrer Show Are You The One? auf Unverständnis. Auf dem Instagram-Profil der Kuppelshow fordern deshalb immer mehr Zuschauer Konsequenzen. "Sophia muss raus" oder "Schade, dass sie noch eine Plattform bekommt" lauten beispielsweise zwei Kommentare.

Die Kontroversen überschatten vor allem die laufende Staffel der Datingshow, in der sie als Moderatorin agiert. "Würde die Staffel gerne schauen, aber nicht, wenn die Moderatorin solche politischen und moralischen Ansichten vertritt", ärgert sich ein Nutzer. Dass Sophia keinen Hehl aus ihrer Meinung macht, ist nichts Neues. Aufsehen erregte die 35-Jährige bereits in der Vergangenheit, als sie die MeToo-Debatte kritisierte, sich feministischen Bewegungen entgegenstellte und sich nach eigenen Angaben veraltete Rollenbilder zurückwünscht.

Ihre umstrittenen Aussagen scheinen jedoch bisher keine Auswirkungen auf ihre Karriere zu haben: Sophia führt mit ihren TV-Jobs, Werbedeals und Investitionen ein erfolgreiches öffentliches Leben. Auch privat könnte es für die Tochter von Simone Thomalla (59) kaum runder laufen. Seit Oktober 2021 ist sie offiziell mit Alexander Zverev (27) liiert und unterstützt den Tennis-Star seither regelmäßig bei seinen Spielen. Erst kürzlich teilte Sophia ein verliebtes Selfie von sich und ihrem Partner. Der Schnappschuss entstand in Buenos Aires bei den Argentina Open, zu denen sie Alexander begleitete.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev in Buenos Aires, Februar 2025

Anzeige Anzeige