Hailey Bieber bezaubert in Paris mit coolen Oversize-Looks

Hailey Bieber (28) hat sich erneut als wahre Fashion-Ikone bewiesen und zog in Paris alle Blicke auf sich. Für einen Abend in der Stadt der Liebe wählte das Model ein Ensemble von Jacquemus, das voll und ganz ihrem minimalistischen Stil entsprach. Mit einem strukturierten Oberteil mit V-Ausschnitt, einer taillierten Silhouette und oversized, tonnenförmigen Anzughosen in einem monochromen Look setzte sie ein klares Fashion-Statement. Kombiniert wurde das Outfit mit spitzen Stiefeletten und ihren inzwischen legendären schwarzen, rechteckigen Sonnenbrillen im Matrix-Stil. Paris diente Hailey einmal mehr als perfekte Bühne für ihre unverkennbaren Looks.

Der Aufenthalt in der französischen Hauptstadt gab ihr auch die Gelegenheit, die neuesten Kreationen von Saint Laurent zu bewundern. Dort saß sie in der ersten Reihe der Modenschau, um ihrer Freundin Bella Hadid (28) bei deren Laufsteg-Auftritt zuzusehen. Für diesen besonderen Anlass trug Hailey eine oversized Lederbomberjacke und ein kurzes Minikleid von YSL, was ihre Liebe zu kontrastreichen Silhouetten widerspiegelte. Bereits wenige Tage zuvor hatte sie in Los Angeles bei einem Abendessen mit Zoe Kravitz (36) in einem Schiaparelli-Mantelkleid mit doppelreihigen Knöpfen begeistert. Ihre Garderobe zeigt einmal mehr ihre Vorliebe für elegante und zugleich moderne Schnitte.

Auch abseits der Laufstege beeindruckt Hailey immer wieder mit ihrem Sinn für Mode. Die Ehefrau von Sänger Justin Bieber (31) liebt es, auf Vintage- und Archivstücke zu setzen, um ihrem Stil eine persönliche Note zu verleihen. Besonders betont sie oft ihre weibliche Seite mit scharfen, präzise geschnittenen Designs, die Selbstbewusstsein und Eleganz ausstrahlen. Ihre monochromen Looks, kombiniert mit modernen Trends, wie den angesagten weiten Anzughosen, haben sich als Markenzeichen ihres Stils etabliert. Hailey ist nicht nur Model, sondern inzwischen auch erfolgreiche Unternehmerin mit ihrer eigenen Hautpflegemarke Rhode – und ganz klar eine der führenden Stimmen im Modeuniversum.

Getty Images Hailey Bieber posiert auf der Vanity Fair Oscar-Party im März 2025

MEGA Hailey Bieber im Juni 2024

