Justin Bieber unterstützte Hailey beim Rhode-Launch doch

Von wegen, Justin Bieber (30) war nicht dabei! Am Dienstag schmiss seine Frau Hailey Bieber (28) eine große Party, um das neueste Beautyprodukt ihrer Marke Rhode zu launchen. Und zunächst hatte es so ausgesehen, als ob ihr Gatte sie dabei nicht unterstützt hätte. Doch dem war gar nicht so – der Musiker war sehr wohl dabei! Auf Instagram teilte Justin ein paar Schnappschüsse des Abends. Auf diesen umarmte er seine Liebste und zeigte sich mächtig stolz. "Glückwunsch, Baby", schrieb er zu den Fotos.

Da es zunächst so gewirkt hatte, als hätte Justin am Dienstag den Launch nicht zusammen mit Hailey gefeiert, hatte die Gerüchteküche mal wieder ordentlich gebrodelt. In den vergangenen Monaten war schließlich immer wieder spekuliert worden, dass die Biebers möglicherweise Eheprobleme haben. Am Valentinstag trotzten die beiden diesen Spekulationen jedoch abermals und sie teilten niedliche Aufnahmen aus einem Fotoautomaten. "Fröhlichen Valentinstag von den Biebers", betitelten die Eheleute die Schnappschüsse auf Instagram.

Im vergangenen Jahr hatte ein Insider bereits erklärt, dass die Spekulationen um eine mögliche Ehekrise Justin und Hailey eher amüsieren würden. "Sie lachen über die ständigen Scheidungsgerüchte", berichtete die Quelle gegenüber People im Dezember. Der "Baby"-Interpret und das Model sind bereits seit 2018 fest zusammen. Im vergangenen Jahr hießen sie schließlich ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen – einen kleinen Sohn namens Jack Blues.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

