Todesangst: "Harry Potter"-Star Jason Isaacs wurde gestalkt

Jason Isaacs (61), bekannt als Lucius Malfoy in Harry Potter, hat in einem Interview mit i newspaper über ein zehn Jahre andauerndes Martyrium gesprochen. Ab 1998 sei der Schauspieler von einer jungen Frau gestalkt worden, was ihn an den Rand der Verzweiflung getrieben habe. Jason fürchtete dabei um sein Leben, da er glaubte, die Stalkerin könnte ihn angreifen oder sein Haus in Brand setzen. Die Polizei habe ihn in dieser Zeit kaum unterstützt und sogar absurde Ratschläge gegeben. "Sie sagten mir, ich solle meinen Namen ändern und mit der Schauspielerei aufhören", erklärt Jason.

Die Person, zu der Jason nie persönlichen Kontakt hatte, habe über Jahre nicht von ihm abgelassen. Trotz der langen Dauer sahen die Behörden in der Täterin jedoch offenbar keine besondere Gefahr. "Da es sich um eine junge Frau handelte, nahm die Polizei den Fall lange Zeit nicht ernst", betont der Schauspieler. Die Situation sei zunehmend beängstigend geworden, als die Frau immer wieder sein Haus belagerte und nachts gegen die Tür klopfte. Nach langem Hin und Her mit der Polizei erwirkte Jason schließlich mehrere Schutzanordnungen, doch jede weitere Verfügung habe das Verhalten seiner Verfolgerin noch intensiviert: Die nächtlichen Belagerungen hätten sogar zugenommen.

Trotz des Schreckens und entgegen dem Rat der Polizei blieb Jason bis heute der Schauspielerei treu: Aktuell ist er in der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" zu sehen. Seine persönlichen Erfahrungen verglich der 61-Jährige im Interview mit der 2024 erschienenen Dramaserie "Rentierbaby". In der Netflix-Produktion wird ebenfalls weibliches Stalking thematisiert, was außerhalb der Serienfiktion für viele immer noch als Tabuthema gilt. Privat fand Jason vor allem bei seiner Frau Emma Hewitt Unterstützung, mit der er seit 2001 verheiratet ist und zwei gemeinsame Töchter großzieht.

