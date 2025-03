Support für neuen Film: Blake Lively bedankt sich bei Fans

Blake Lively (37) hat sich bei ihren Fans für die Unterstützung während der Premiere ihres neuen Films "Another Simple Favor" im Rahmen des SXSW-Festivals in Austin, Texas, bedankt. "Danke an das beste Publikum. Texas zeigt, wie es geht", schrieb die Schauspielerin auf Instagram und fügte hinzu, dass der Abend sich "wie ein Rockkonzert" angefühlt habe. In einem auffälligen Latex-Kleid zeigte sich Blake an der Seite ihrer Co-Darstellerin Anna Kendrick (39) und Regisseur Paul Feig (62) auf dem roten Teppich. Sichtlich gerührt von der positiven Resonanz erklärte sie: "Diesen Film zu machen war schon ein Geschenk, jedes Element davon. Es mit euch allen zu teilen und die Liebe zu spüren, die uns zurückgegeben wird, war das beste Gefühl."

Die Fortsetzung des Films "A Simple Favor" hat jedoch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen, die abseits der Kinoleinwand für Schlagzeilen sorgen: Blake befindet sich in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit ihrem ehemaligen Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41), den sie im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung verklagt hatte. Baldoni streitet die Vorwürfe ab und reichte eine Gegenklage wegen angeblicher Rufschädigung gegen Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) und ihre Publizistin ein. Bei der Premiere von "Another Simple Favor" wich Co-Star Anna einer Frage nach den Folgen des Rechtsstreits humorvoll aus: "Was ist passiert? Ich habe Ayahuasca genommen und das letzte Jahr meines Lebens ist weg. Aber ich habe gehört, dass der Film toll ist."

Blake, die in letzter Zeit eher selten in der Öffentlichkeit zu sehen war, scheint ihren Fokus trotz der rechtlichen Auseinandersetzungen auf ihre Projekte gerichtet zu haben. Ihr privates und berufliches Leben trennt sie dabei laut Berichten des US Magazine zunehmend strikt, was auch bei der Premiere spürbar war. Ryan war ebenso wenig anwesend wie die gemeinsamen vier Kinder des Paares – ein Schritt, der nach früheren gemischten Reaktionen auf gemeinsame Auftritte bewusst gewählt wurde.

Getty Images Blake Lively, Paul Feig und Anna Kendrick bei der UK-Premiere von "A Simple Favor", 2018

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, "SNL"-Jubiläum im Februar 2025

