Khloé Kardashian mag das Wort "Halbschwestern" nicht

Khloé Kardashian (40) bezieht deutlich Stellung dazu, wie sie zu ihren beiden jüngeren Schwestern Kendall (29) und Kylie Jenner (27) steht. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonderland" erklärt sie, dass sie es hasse, wenn die beiden als ihre Halbschwestern bezeichnet werden. "Das sind meine richtigen Schwestern", sagt Khloé im Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner (69). Sie fügt hinzu: "Ich wurde mit ihnen groß, ich habe jede Minute mit ihnen verbracht, und ich finde es wirklich beleidigend, wenn Leute das so sagen." Auch Kris zeigt sich überrascht und erklärt, dass sie selbst diesen Begriff nie verwenden würde.

Kendall und Kylie, die ebenfalls im Rampenlicht stehen, haben zwar mit Caitlyn Jenner (75) einen anderen zweiten Elternteil als Khloé und Kim (44), deren verstorbener Vater Robert Kardashian (✝59) war. Sie alle teilen aber die gleiche Mutter, Kris. Trotz dieses Umstands betont Khloé, dass für sie und ihre Familie nie eine Unterscheidung zwischen "Halb-" und "Voll-" bestanden habe. "Das war nie ein Thema bei uns, nicht einmal mit meinem Vater", verrät Khloé. Kris erinnert sich außerdem an die Anfänge: "Sobald die beiden geboren wurden, wart ihr alle sofort ein Team. Khloé war so verliebt in ihre kleinen Schwestern und extrem beschützend."

Die Kardashian-Jenner-Familie ist für ihren starken Zusammenhalt bekannt, auch wenn sie einen komplexen Stammbaum hat. Khloé, Kourtney (45), Kim und ihr Bruder Robert (37) wuchsen gemeinsam auf, bevor Kris später mit Caitlyn zwei weitere Kinder – Kendall und Kylie – bekam. Für Khloé waren die beiden jedoch von Beginn an vollwertige Familienmitglieder. Kris betont, wie eng Khloé an den Schwangerschaften und der Erziehung der beiden beteiligt gewesen sei, was den Familiensinn weiter gestärkt habe. Dieses unerschütterliche Band zwischen den Geschwistern ist ein zentraler Teil ihres Erfolgs und hat sie über Jahre hinweg zu einer der berühmtesten Familien der Welt gemacht.

Getty Images Die Schwestern Kendall Jenner, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

