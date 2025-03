Prinz Williams Kids zeigen sich 2025 seltener öffentlich

Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) werden laut dem royalen Biografen Robert Hardman im Jahr 2025 seltener in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Die Kinder von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) sollen voraussichtlich bei maximal vier öffentlichen Anlässen auftreten, zählt Robert gegenüber Marie Claire auf: beim traditionellen Ostergottesdienst, der Militärparade Trooping the Colour, Kates Weihnachtskonzert und einer möglichen Veranstaltung zum VE-Day, einem Gedenktag an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine, ist der Meinung, dass die drei Kinder im kommenden Jahr weniger öffentlich zu sehen sein werden.

Im Jahr 2024 waren die Kinder häufiger bei verschiedenen Anlässen präsent. So nahmen George und Charlotte an einem Konzert der Eras-Tour von Taylor Swift (35) in London teil und bekamen sogar ein Selfie mit der Sängerin, das schnell viral ging. Charlotte begleitete ihre Mutter Kate zu den Wimbledon-Spielen und zeigte dort Begeisterung für den Tennissport, während George mit seinem Vater William mehrere Fußballspiele besuchte. Doch William und Kate legen nach wie vor Wert auf eine normale Kindheit für ihre Kinder, die aus ihrer Sicht so bodenständig wie möglich bleiben soll.

Dieser Erziehungsansatz ist nicht unbedingt neu: Bereits in der Vergangenheit hatte William wiederholt betont, dass er seinen Kindern ein anderes Aufwachsen ermöglichen möchte, als er es selbst erlebt hat. Der enorme Druck und das ständige Interesse der Öffentlichkeit an seiner Kindheit – besonders nach dem tragischen Verlust seiner Mutter Diana (✝36) – haben ihn nachhaltig geprägt. Daher will er seine eigenen Kinder vor dem Rampenlicht schützen. Auch über seine Frau sagte ein Insider: "Kate hat immer darauf bestanden, dass die Kinder in der realen Welt aufwachsen." Ob George, Charlotte und Louis in diesem Jahr daher weniger zu sehen sein werden, wird sich zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis in Sandringham am 25. Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige