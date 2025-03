Baby da? Jennifer Lawrence ohne Babybauch in N.Y. gesichtet

Jennifer Lawrence (34) und ihr Ehemann Cooke Maroney spazierten kürzlich entspannt durch New York. Wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen, fiel dabei ein kleines Detail ins Auge, das für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Auf den Schnappschüssen trägt die Schauspielerin einen langen dunklen Mantel – unter diesem scheint sich allerdings kein Babybauch mehr zu befinden. Es dürfte daher niemanden überraschen, dass spekuliert wird, ob sie und ihr Liebster heimlich ihr zweites Kind begrüßt haben. Bisher gibt es von dem Paar allerdings keine Stellungnahme.

Der Die Tribute von Panem-Star wurde zuletzt Ende Februar mit seiner Babykugel gesichtet. Zu diesem Zeitpunkt genoss sie das frühlingshafte Wetter in New York City und präsentierte während eines Spaziergangs stolz ihren kugelrunden Bauch. Jennifer trug ein lässiges Outfit bestehend aus einem grauen Hoodie sowie einer schwarzen Hose, kombinierte dazu einen beigefarbenen Mantel und rundete den Look mit einer Leopardenmuster-Handtasche und einer Sonnenbrille ab.

Für die 34-Jährige und Cooke ist es das zweite Kind. Das Paar lernte sich 2018 durch einen gemeinsamen Freund kennen und schloss im Jahr darauf den Bund fürs Leben. Im Februar 2022 durften sich Jennifer und der Kunstgalerist über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen: Ihr Sohn Cy erblickte das Licht der Welt. Im Oktober vergangenen Jahres wurden dann die süßen Baby-News bekannt. "Glückwünsche sind für Jennifer Lawrence angebracht! Die Oscar-gekrönte Schauspielerin wird ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem Galeristen Cooke Maroney, begrüßen", berichtete Vogue.

ActionPress Jennifer Lawrence, Februar 2025

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

