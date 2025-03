Deshalb trennte sich das Musikduo Rosenstolz im Jahr 2012

Das Musikduo Rosenstolz, bestehend aus AnNa R. (✝55) und Peter Plate (57), gab 2012 überraschend seine Trennung bekannt. Nach mehr als zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge, darunter Hits wie "Gib mir Sonne" und "Liebe ist alles", erklärten die beiden Musiker ihren Fans in einem offenen Brief auf ihrer Homepage, dass sie eine Veränderung und neue Abenteuer suchten: "Wir haben viel miteinander geredet, gelacht und geweint und wir haben festgestellt, dass uns so viel verbindet und wir zusammen so viel erlebt und erreicht haben, dass es jetzt der schönste Moment ist, einander Raum zu geben."

Rosenstolz, 1991 im Berliner Stadtteil Friedrichshain gegründet, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer der erfolgreichsten deutschen Popgruppen. Die Lieder der Band behandelten emotionale Themen wie Liebe, Verlust und Authentizität und zogen ein breit gefächertes Publikum an. Vor allem in den 2000er-Jahren feierte das Duo mit Alben wie "Herz" und "Das große Leben" immense kommerzielle Erfolge und konnte mit seinen Konzerten ganze Arenen füllen. Dennoch waren AnNa und ihr Kollege stets darauf bedacht, ihre Unabhängigkeit zu wahren und sich selbst treu zu bleiben. Die Trennung 2012 markierte somit nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn neuer kreativer Wege für beide Künstler.

Rosenstolz-Fans mussten erst heute einen schweren Verlust verkraften: Die beliebte Frontfrau verstarb unerwartet im Alter von nur 55 Jahren. Die Nachricht ihres plötzlichen Todes sorgte für Bestürzung und Trauer bei ihren Anhängern und Weggefährten. Ein offizielles Statement auf ihrem Instagram-Profil bestätigte die tragische Nachricht. Zudem hieß es: "Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb. Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Manne und Frank."

Peter Plate und AnNa R., März 2007

AnNa R. im November 2011

