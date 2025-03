Emotionale Worte: Rosenstolz-Sänger Peter Plate ehrt AnNa R.

Erst vor wenigen Stunden machten traurige Neuigkeiten die Runde: AnNa R. (✝55), die Sängerin von Rosenstolz, ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Nun meldet sich auch ihr Bandkollege Peter Plate (57) auf Instagram zu dem schweren Verlust zu Wort. Zu einem Foto von AnNa schreibt er: "Meine liebste AnNa, ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazz-Sängerin werden, und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf – ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen."

Dann spricht Peter auch über die enge Bindung der beiden, die offenbar weit über Freundschaft hinausging. "Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten. Wir hielten uns fest und ließen uns los, als es an der Zeit war", erklärt er weiter und ergänzt: "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine ganzen Jahre in Berlin, all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen."

Die tragische Nachricht von AnNas Tod wurde erst vor wenigen Stunden auf ihrem Instagram-Profil öffentlich gemacht. "AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und 'König:in' schockiert und verwirrt uns zutiefst. Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb", hieß es in der Erklärung. "Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Manne und Frank", endete der herzzerreißende Post.

Getty Images AnNa R. und Peter Plate von Rosenstolz im März 2006

Getty Images Rosenstolz, Dezember 2004

