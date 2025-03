Große Pläne: AnNa R. (†55) wollte noch dieses Jahr auf Tour

Es ist ein trauriger Tag für die deutsche Musikwelt: Wie kürzlich bekannt wurde, ist AnNa R. (✝55), die einstige Frontfrau von Rosenstolz, plötzlich in Berlin verstorben. Das schockierende Ableben der beliebten Musikerin folgt mitten in der Planung ihrer Tournee, welche im Herbst dieses Jahres hätte stattfinden sollen. Der Veranstalter Sascha Sachse zeigt sich jetzt gegenüber Bild völlig fassungslos: "Ihr Tod ist für mich unerklärlich und kommt völlig unerwartet. Wir waren mitten im Verkauf für ihre Tournee, die am 16. Oktober mit 20 Konzerten starten sollte. Der Verkauf für die Tournee lief gut an, wir waren sehr zufrieden und hatten mit AnNa schon weitere Werbemaßnahmen geplant."

Die Nachricht des Todes von AnNa R. ging aus einem offiziellen Statement auf ihrer Instagram-Seite hervor. Darin hieß es: "AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und 'König:in' schockiert und verwirrt uns zutiefst." In dem Text wurde zudem betont, dass die Künstlerin noch zahlreiche Musikpläne hatte. Der Beitrag endete mit den rührenden Worten: "Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Manne und Frank."

Die Hintergründe zu dem Tod der beliebten Sängerin sind derzeit noch unklar. Ihre Fans jedoch können den Verlust noch gar nicht recht fassen. Auf Instagram bekundeten direkt etliche User ihre große Trauer um AnNa. "Ich kann es gerade nicht fassen, ich liebte Rosenstolz und AnNa alleine. 'Gib mir Sonne' war mein Hochzeitslied 2011, Ruhe in Frieden. Weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll", schrieb einer ihrer Anhänger unter dem Beitrag. Offizielle Äußerungen seitens Peter Plate (57), der gemeinsam mit ihr als Rosenstolz wirkte, stehen aktuell noch aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. im Oktober 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. und Peter Plate von Rosenstolz im März 2006