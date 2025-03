Für diesen Star ist heute Schluss bei "Promis unter Palmen"

In der aktuellen Folge von Promis unter Palmen hat Chris Manazidis das große Los gezogen: Er muss zwei Kandidaten für den Exit aus der Show nominieren. Damit tut sich der Comedian sichtlich schwer – zur Auswahl stehen immerhin seine eigenen Teamkollegen. Nikola Glumac (29), Claudia Obert (63), Cosimo Citiolo (43) und Lisha Savage müssen zittern und sind von Christos' Hadern sichtlich genervt. "Ich nominiere Claudia und Nikola", entscheidet er am Ende. Das trifft vor allem den Partner von Kim Virginia (29) ganz schön hart – er war sich die ganze Folge über sicher gewesen, dass Chris ihn niemals dafür wählen würde. Letztendlich kommt es, wie es kommen muss: Nikola muss die Villa verlassen.

Aber Chris ist nicht der Einzige, der Nikola in den Rücken fällt. Das Tattoomodel hofft darauf, Mitstreiterin Melody Haase (31) würde bei der Voting-Zeremonie gegen seinen Rauswurf stimmen und Claudia dafür rauskicken. Nikola hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin immerhin in einer vorherigen Folge auch gesichert. Deswegen konnte Melody überhaupt bis hierher gelangen! Doch diese hat ihre ganz eigenen Pläne. "Unterm Strich ist es einfach so, dass ich Claudia lieber mag als dich. Und deswegen fällt meine Wahl auf dich", wirft sie Nikola entgegen. Wie sie allerdings später noch im Einzelinterview verrät, ging es ihr eigentlich darum, einen "Schachzug" gegen Chris auszuüben. Nikola war nämlich eine Bezugsperson für die TV-Persönlichkeit, und zusammen waren sie der Musikerin ein Dorn im Auge.

Somit ist Nikola also raus aus der Show – und wirkt tatsächlich ziemlich geknickt. Allerdings wird er bestimmt nicht sehr lange seiner Teilnahme an der Show nachgeweint haben – immerhin wartete im Hotel schon Kim Virginia auf ihn, die in Folge drei bereits rausgewählt wurde. Die Reality-TV-Beauty gilt heute als seine feste Partnerin, doch richtig nähergekommen sind die beiden sich während der Dreharbeiten zu genau dieser Show. Mittlerweile haben die beiden schon einige große Schritte in ihrer Beziehung hinter sich und erwarten momentan sogar das erste gemeinsame Baby!

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im März 2025

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

