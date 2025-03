Rosenstolz-Fans sind über den Tod von AnNa R. fassungslos

Die deutsche Musikwelt hat eine ganz Große verloren: Gerade erst wurde bekannt, dass AnNa R. (✝55) ganz plötzlich in ihrem Zuhause verstorben ist. Warum die Rosenstolz-Bekanntheit starb, ist derzeit noch unklar. Die Fans der Sängerin können ihren Verlust jedoch noch gar nicht begreifen. Auf Instagram trauern schon jetzt tausende Fans um AnNa. "Ich kann es gerade nicht fassen, ich liebte Rosenstolz und AnNa alleine. 'Gib mir Sonne' war mein Hochzeitslied 2011, Ruhe in Frieden. Weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll" oder "AnNa ist eine Heldin meiner Jugend, viele meiner eigenen Songs waren inspiriert von ihr und ihrer Arbeit mit Rosenstolz. Sie ist die Stimme der späten Neunziger und frühen Nullerjahre. Ich denke an alle Angehörigen und alle Fans in dieser schweren Stunde", erklären nur zwei User fassungslos.

AnNa wurde nur 55 Jahre alt. "Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und 'König:in' schockiert und verwirrt uns zutiefst. Selbstbescheiden bezeichnete AnNa sich zeitlebens als 'Pop-Maus'. Tatsächlich war sie viel mehr: Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen", erklärten ihre Angehörigen in einem rührenden Statement zu ihrem Tod.

Im Jahr 1991 gründete AnNa zusammen mit Peter Plate (57) das Duo Rosenstolz in Berlin-Friedrichshain. Mit Hits wie "Ich bin ich", "Gib mir Sonne" oder "Ich geh in Flammen auf" feierte die Band große Erfolge. 2012 gaben Anna Neuenhofen, wie AnNa mit bürgerlichem Namen hieß, und Peter bekannt, dass sie beruflich getrennte Wege gehen werden. Ihre Musik bleibt jedoch für ihre Fans für immer – auch nach AnNas Tod.

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. im November 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. und Peter Plate von Rosenstolz im März 2006

Anzeige Anzeige