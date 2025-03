Mit Einschränkung: Paulina Ljubas entschuldigt sich bei Gigi

War das etwa ein Fake-Flirt für mehr Sendezeit? Paulina Ljubas (28), derzeit in der Realityshow #CoupleChallenge zu sehen, warf ihren Konkurrenten Luigi "Gigi" Birofio (25) und Sandra Sicora (32) zuletzt vor, die Tändelei in der Show inszeniert zu haben. Nun hat sie sich öffentlich bei den beiden für ihren "Eingriff in die Privatsphäre" entschuldigt. Denn sie las obendrein private Nachrichten von Gigi in ihrem YouTube-Format "La Vie En Drama" vor. Der Italiener soll in einer Mitteilung an Paulinas Freund Tommy Pedroni (29) Sandra vorgeworfen haben, ihn "abgefüllt" zu haben, bevor es zu ihrem sexuellen Kontakt gekommen sei. In ihrer Instagram-Story räumte Paulina ein, mit ihrem Verhalten über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Sie übernimmt nun Verantwortung: "Ich sehe ein, dass das Vorlesen des Verlaufs Grenzen überschritten hat." Die Diskussion rund um das Thema hat in den sozialen Medien hohe Wellen geschlagen.

Mit ihren Aussagen in der Story versucht Paulina, die Situation zu erklären, ohne jedoch alle Vorwürfe ihrer Beteiligung zu entkräften. Sie habe bereits mit Gigi Nachrichten ausgetauscht, um die Sache zu klären. Dennoch sieht die 28-Jährige die Verantwortung für die geschriebenen Worte bei ihm: "Aber ich bin der Auffassung, man sollte bei der Wahrheit bleiben und mir jetzt nichts in die Schuhe schieben, was ich wörtlich zitiert habe." Paulina sieht zwar ein, dass ihre Vorgehensweise unangemessen war, bleibt jedoch bei den von ihr vorgetragenen Tatsachen: "Da wurde nichts zu meinen Gunsten verändert." Der Inhalt der Nachrichten sei unverändert vorgelesen worden. Daher forderte sie in ihrer Botschaft mehr Verantwortungsbewusstsein von allen Parteien. Sie ließ jedoch offen, ob sich die Wogen zwischen ihr, Gigi und den anderen Betroffenen, insbesondere Sandra, in naher Zukunft glätten werden.

Der Konflikt rund um den Realitystar Gigi und Sandra sorgt für Schlagzeilen. Der Ex von Dana Feist erklärte später, dass seine Aussagen ironisch gemeint waren, bemängelte jedoch, dass die Zeilen von Paulina öffentlich vorgetragen wurden. Sandra zeigte sich tief getroffen und bezeichnete die gesamte Situation online als grenzüberschreitend. Die Geschehnisse führten zu einer hitzigen Debatte, bei der es um den sensiblen Umgang mit privaten Informationen und die Grenzen von Öffentlichkeit und Privatsphäre ging. Die Gerüchte um eine angebliche Affäre zwischen Gigi und Sandra sind wohl ein Überbleibsel aus der wilden Dating-Zeit des Italieners. Denn wie er vor wenigen Tagen im Podcast "Blitzlichtgewitter" erklärte, ist er seit Kurzem wieder "glücklich vergeben". Seine Beziehung zu "Vicky" wolle er aber möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Collage: Instagram, Instagram Gigi Birofio und Sandra Sicora, Realitystars

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky im März 2025

