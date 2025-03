Rosenstolz veröffentlichte vor Tod von AnNa R. eine Playlist

Der plötzliche Tod von AnNa R. (✝55) hält die deutsche Musikwelt in Atem. Wie unerwartet das Ableben der Rosenstolz-Sängerin ist, wird auch bei einem Blick auf den offiziellen Instagram-Account der Gruppe deutlich – denn dort wurde noch gestern eine Balladen-Playlist für Spotify angekündigt. "Endlich ist sie da: die langersehnte Playlist mit den schönsten Balladen von Rosenstolz", lautete es zu dem Post, auf dem AnNa mit ihrem Kollegen Peter Plate (57) abgebildet ist.

Seither sind Fans in tiefer Trauer um die 55-Jährige. Auf Social Media nehmen zahlreiche Anhänger Abschied von der verstorbenen Sängerin. "Wie traurig und wie schlimm. Die Musik meines Lebens. Ruhe in Frieden. Es zerreißt mir das Herz" oder "Du bleibst unvergessen… Und wieder einmal frage ich mich, warum die besten Stimmen so früh von uns gehen müssen", lauten nur zwei der betroffenen Nachrichten in der Kommentarspalte. Für viele scheint Annas Tod noch unbegreiflich zu sein. Ein User schreibt unter anderem: "Lass das bitte nicht wahr sein."

Rosenstolz wurde Anfang der Neunziger von Anna und Peter in Berlin ins Leben gerufen. Im Dezember 2012 gab das Musikduo bekannt, seine Zusammenarbeit auf unbestimmte Zeit zu pausieren. Vor wenigen Stunden äußerte sich der 57-Jährige zum Ableben seiner Weggefährtin in einem rührenden Statement. "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine ganzen Jahre in Berlin, all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen", schrieb er ergriffen auf Instagram.

Getty Images AnNa R., Sängerin

Getty Images Rosenstolz, Dezember 2004

