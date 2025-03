AnNa R.: Das steht hinter dem Künstlernamen der Sängerin

Traurige Nachrichten erschüttern die Musikwelt: Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (✝55) ist im Alter von 55 Jahren verstorben. Die Nachricht gab die Band am Montag über ihre Instagram-Seite bekannt. Details zur Todesursache sind bislang nicht bekannt. AnNa R., deren richtiger Name Andrea Rosenbaum lautete, wurde in den 90er-Jahren an der Seite von Peter Plate (57) berühmt. Zusammen brachte das Duo insgesamt zwölf erfolgreiche Studioalben heraus und prägte die deutsche Musiklandschaft über Jahrzehnte hinweg.

Ihr Künstlername, unter dem sie sowohl auf der Bühne als auch in der Öffentlichkeit bekannt war, hat dabei eine ungewöhnliche und fast schon amüsante Entstehungsgeschichte. Wie AnNa R. 2013 im Interview mit NOZ verriet, sei es ein jugendlicher Einfall zu Beginn ihrer Karriere gewesen: "Ich dachte daran, irgendwann Autogramme geben zu müssen, und habe heimlich etwas geübt." Dabei habe ihr das große N besonders gut gefallen, was schließlich Bestandteil ihres Namens wurde. Laut Wikipedia wurde aus diesem großen N sogar ein Vorname: Natalie. Ein amüsanter Irrtum, wie die Sängerin selbst erklärte, denn weder sie noch ihre Familie hätten gewusst, wie dieser Zusatz in die Welt gekommen sei.

Bekannt war AnNa R. nicht nur für ihre markante Stimme, sondern auch für ihren Humor und ihre Nahbarkeit. Der Erfolg mit Peter machte sie zum Teil eines der bekanntesten deutschen Pop-Duos. Privat zeigte sie sich oft bodenständig, gleichzeitig aber auch selbstbewusst und kreativ. Ihr Verständnis von Musik und Persönlichkeit traf den Nerv einer ganzen Generation. Fans erinnern sich besonders an Klassiker wie "Liebe ist alles" oder "Nur einmal noch". Mit Eigenheiten wie der Namensgeschichte hinterließ sie Spuren, die weit über die Musik hinausreichen. Rosenstolz und AnNa R. bleiben damit unvergessen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosenstolz, Dezember 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. von Rosenstolz

Anzeige Anzeige