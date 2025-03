AnNa R. sollte in wenigen Tagen Stelle als Dozentin antreten

Die Musikszene hat eine bedeutende Stimme verloren: AnNa R. (✝55), Sängerin des einst so erfolgreichen Duos Rosenstolz, ist unerwartet im Alter von 55 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde am Montag über ihre offizielle Instagram-Seite bekanntgegeben. Fans, Weggefährten und Freunde sind erschüttert, darunter auch ihr langjähriger Rosenstolz-Partner Peter Plate (57), der sie "wie eine Schwester" bezeichnete. Dabei hätte AnNa R. bereits in wenigen Tagen einen neuen Lebensabschnitt begonnen: Am 2. April sollte sie ihre Tätigkeit als Poetikdozentin an der Universität Koblenz aufnehmen.

In einem Instagram-Beitrag vom Februar hatte AnNa R. noch freudig verkündet, die angesehene Stelle als "Joseph-Breitbach-Poetikdozentin des Jahres 2025" anzutreten. Neben dieser besonderen Auszeichnung waren mehrere öffentliche Termine in Koblenz geplant, darunter Lesungen und Gespräche mit Studierenden. Auch ein neues Album der Musikerin sollte im Sommer erscheinen, gefolgt von einer Tour im Herbst. Ihr Rosenstolz-Kollege Peter schrieb in seinem emotionalen Abschiedspost: "Das hättest du großartig gemacht!" Auch Moderationstalent Dunja Hayali (50) drückte ihre Trauer aus und erinnerte sich an ein zufälliges Treffen vor zwei Monaten, bei dem sie gemeinsam über geplante Fernsehauftritte gesprochen hätten.

Mit Rosenstolz feierte AnNa R. über zwei Jahrzehnte zahlreiche Erfolge und prägte mit Peter die deutsche Poplandschaft der 90er- und 00er-Jahre. Auch nach dem Ende des Duos verfolgte sie vielseitige Projekte und baute sich eine Solokarriere auf. Abseits der Bühne wurde sie für ihre Authentizität und ihre Bodenständigkeit geschätzt. Ihre unverwechselbare Stimme und ihre tiefgründigen Texte hinterließen bei Fans und Kollegen einen bleibenden Eindruck. Die neue Stelle in Koblenz symbolisierte für sie einen weiteren Neuanfang, der durch ihren plötzlichen Tod nun ein jähes Ende fand.

Getty Images AnNa R. im Oktober 2006

Getty Images Peter Plate und AnNa R., November 2011

