Darum ist Jake Bongiovi der Richtige für Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown (21) hat überraschend enthüllt, wann sie gewusst habe, dass sie mit ihrem jetzigen Ehemann Jake Bongiovi (22) den richtigen Partner fürs Leben gefunden hat. Die Stranger Things-Darstellerin erklärte im Podcast "Call Her Daddy", dass dieser Moment gekommen sei, als die beiden zusammengezogen sind. "Wir hatten gemeinsame Hunde und haben uns um unsere Tiere gekümmert. Wir lebten diesen Alltag zusammen", schilderte Millie. Ihr sei dabei klar geworden: "Ich möchte nie wieder mit jemand anderem zusammen sein, ich will nur dich."

Neben dem gemeinsamen Alltag betonte Millie vor allem die Übereinstimmung in größeren Lebensfragen. Genau diese Harmonie habe ihre anfänglichen Zweifel beseitigt und sie überzeugt, dass sie und Jake zusammengehören. "Wir stimmen in allen wichtigen Dingen überein", meinte die Schauspielerin über ihre Beziehung. Dass sie sich auch in schwierigen Momenten immer aufeinander verlassen können, habe laut der Britin eine besondere Rolle gespielt. Im Mai 2024, knapp zwei Jahre nach ihrer Verlobung, gab das Paar sich schließlich das Jawort.

Schon lange sei den beiden Verliebten zudem klar, dass sie zusammen eine Familie gründen wollen. In einem Gespräch im Podcast "SmartLess" hat die 21-Jährige kürzlich ausgeplaudert, dass sie sich seit ihrer Kindheit nichts sehnlicher wünsche, als eines Tages Mutter zu werden. "Ich wollte immer eine Mutter wie meine eigene sein", verriet sie dabei. Jake unterstütze diesen Traum wohl voll und ganz, wobei ihm jedoch wichtig sei, dass dieses Kapitel des Lebens erst nach der Hochzeit beginnt.

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

