Königliches Besteckset begeistert "Bares für Rares"-Händler

In der Trödelshow Bares für Rares gab das Geschwisterpaar Albrecht und Hedwig nicht nur den Löffel ab, sondern gleich das ganze Besteckset – und bekam dafür ein ordentliches Sümmchen. Die beiden reisten mit einer edlen Schatulle voll goldglänzender Besteckteile an und präsentierten damit ein lange gehütetes Familienerbstück – inklusive beeindruckender Historie. In ihrem Familienkreis kursierte seit Langem die Legende, es handele sich um das persönliche Reisebesteck von August dem Starken. Da an der Geschichte gezweifelt wurde, hofften die beiden bei Horst Lichter (63) und seinem Team auf Klarheit. Nachdem das Set eingehend begutachtet wurde, waren sich jedoch auch die Experten schnell einig: So einen Schatz sieht man selbst bei "Bares für Rares" nicht alle Tage.

Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) klärte auf: Zwar stammt das goldene Besteck nicht direkt von August dem Starken, doch es hat trotzdem eine wahrhaft königliche Herkunft. Das Set wurde im Jahr 1842 gefertigt und gehörte König Albert von Sachsen, der bis 1902 regierte. Über 180 Jahre Geschichte schlummern also in der gut erhaltenen Schatulle, die samt Inhalt zunächst auf schlappe 400 Euro geschätzt wurde – zumindest von den Geschwistern. Umso größer fiel die Überraschung aus, als Heide feierlich einen Schätzwert von 3.500 bis 5.000 Euro ausrief. Im Händlerraum entbrannte daraufhin ein Bietergefecht zwischen Fabian Kahl (33) und Julian Schmitz-Avila (38). Am Ende bekam Fabian, der vergangenes Jahr fälschlicherweise für tot erklärt wurde, für unglaubliche 4.000 Euro den Zuschlag – ein Betrag, der stolze zehnmal höher war als die ursprüngliche Vorstellung der Verkäufer.

Für Albrecht und Hedwig bedeutete dies zwar den Abschied von einem lang in Familienhand geführten Erbstück, doch zeigten sich die beiden mehr als erleichtert. Hedwig gab zu, dass sie sich selbst nie ganz sicher war, ob an der Sage um August den Starken etwas dran sein könnte. Dass das Besteck nun tatsächlich einem anderen König gehörte, macht sie sichtlich stolz. Fabian, der als Händler für seine charmante Art und seine Sammelleidenschaft bekannt ist, freut sich schon darauf, das Königsgold in seine Kollektion aufzunehmen. Zwischen den Händlern herrschte während der Auktion spürbare Spannung – doch letztlich verließen alle Beteiligten den Raum mit einem Lächeln: Die Geschwister mit einer unglaublichen Summe und Fabian mit einem königlichen Schatz.

Instagram / dr.heiderezepazabel Horst Lichter und Dr. Heide Rezepa-Zabel, "Bares für Rares"-Stars

ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

